ВСК: самые ответственные родители живут в Удмуртии и Приморье, 29% травм несовершеннолетних — спортивные

Россияне с каждым годом все чаще страхуют своих детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, основываясь на обращениях клиентов в рамках страхования несовершеннолетних от несчастных случаев и болезней. Если в 2022 году доля происшествий с участием несовершеннолетних в портфеле компании составляла 38%, то к 2024 году она выросла до 41%. Ко дню защиты детей аналитики ВСК выяснили, каким рискам в большей степени подвержены дети, и в каких регионах родители чаще всего заботятся о своих чадах.
По данным Страхового Дома ВСК, одним из наиболее распространенных рисков для детей являются занятия спортом. Так, в 2022 году доля обращений по страхованию детей от несчастных случаев (НС) из-за спортивных травм составляла 20,7%, в 2023 году она выросла до 25,3%, а в 2024 году уже достигает 29%.
Чаще всего травмируются мальчики — на них приходится более 71% страховых случаев. В целом, 70% обращений фиксируется в рамках страхования от несчастных случаев для физических лиц (когда родители самостоятельно приобретают полис для своего ребенка). Еще 30% — происшествия по страхованию НС для юридических лиц.
В число регионов, в которых НС для ЮЛ наиболее распространено, входит Москва (90% обращений) и Нижегородская область (3,4%).
Самостоятельно страхуют своих детей чаще всего жители: Удмуртии (12% обращений по детским полисам НС для ФЛ), Приморском крае (7%), Челябинской области (6,7%), Кировской области (6%), Новосибирской области (3,5%) и Коми (3,4%).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.