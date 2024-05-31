ВСК: самые ответственные родители живут в Удмуртии и Приморье, 29% травм несовершеннолетних — спортивные

Россияне с каждым годом все чаще страхуют своих детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, основываясь на обращениях клиентов в рамках страхования несовершеннолетних от несчастных случаев и болезней. Если в 2022 году доля происшествий с участием несовершеннолетних в портфеле компании составляла 38%, то к 2024 году она выросла до 41%. Ко дню защиты детей аналитики ВСК выяснили, каким рискам в большей степени подвержены дети, и в каких регионах родители чаще всего заботятся о своих чадах.

По данным Страхового Дома ВСК, одним из наиболее распространенных рисков для детей являются занятия спортом. Так, в 2022 году доля обращений по страхованию детей от несчастных случаев (НС) из-за спортивных травм составляла 20,7%, в 2023 году она выросла до 25,3%, а в 2024 году уже достигает 29%.

Чаще всего травмируются мальчики — на них приходится более 71% страховых случаев. В целом, 70% обращений фиксируется в рамках страхования от несчастных случаев для физических лиц (когда родители самостоятельно приобретают полис для своего ребенка). Еще 30% — происшествия по страхованию НС для юридических лиц.

В число регионов, в которых НС для ЮЛ наиболее распространено, входит Москва (90% обращений) и Нижегородская область (3,4%).

Самостоятельно страхуют своих детей чаще всего жители: Удмуртии (12% обращений по детским полисам НС для ФЛ), Приморском крае (7%), Челябинской области (6,7%), Кировской области (6%), Новосибирской области (3,5%) и Коми (3,4%).