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Страхование Финансы

ВСК: самые ответственные родители живут в Удмуртии и Приморье, 29% травм несовершеннолетних — спортивные

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне с каждым годом все чаще страхуют своих детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, основываясь на обращениях клиентов в рамках страхования несовершеннолетних от несчастных случаев и болезней. Если в 2022 году доля происшествий с участием несовершеннолетних в портфеле компании составляла 38%, то к 2024 году она выросла до 41%. Ко дню защиты детей аналитики ВСК выяснили, каким рискам в большей степени подвержены дети, и в каких регионах родители чаще всего заботятся о своих чадах.

По данным Страхового Дома ВСК, одним из наиболее распространенных рисков для детей являются занятия спортом. Так, в 2022 году доля обращений по страхованию детей от несчастных случаев (НС) из-за спортивных травм составляла 20,7%, в 2023 году она выросла до 25,3%, а в 2024 году уже достигает 29%.

Чаще всего травмируются мальчики — на них приходится более 71% страховых случаев. В целом, 70% обращений фиксируется в рамках страхования от несчастных случаев для физических лиц (когда родители самостоятельно приобретают полис для своего ребенка). Еще 30% — происшествия по страхованию НС для юридических лиц.

В число регионов, в которых НС для ЮЛ наиболее распространено, входит Москва (90% обращений) и Нижегородская область (3,4%).

Самостоятельно страхуют своих детей чаще всего жители: Удмуртии (12% обращений по детским полисам НС для ФЛ), Приморском крае (7%), Челябинской области (6,7%), Кировской области (6%), Новосибирской области (3,5%) и Коми (3,4%).

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

Нарушение ПДД
Разрушения и ямы на дорогах
Отсутствие освещения
Отсутствие разметки
Недостаток пешеходных переходов
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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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