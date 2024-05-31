Изменены сроки перекрытия улиц в центре Самары, где будет ремонтироваться газопровод

Внесены изменения в распоряжение о временном ограничении движения транспорта в связи с ремонтом подземного газопровода в Самаре.

Движение транспорта будет временно ограничено на пересечении улиц Вилоновской и Буянова с 05:00 20 июня до 23:59 20 июля.

Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать с 3 июня до 30 июня.

Поскольку сроки производства работ скорректированы, внесены изменения в распоряжение об ограничении движения транспорта.

В период ремонта коммуникаций автобусы маршрута № 50 проследуют в соответствии с измененной схемой.