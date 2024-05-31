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Образование Общество

Самарский университет вошел в топ-20 лучших вузов страны по десяти предметным рейтингам

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство RAEX представило предметные рейтинги вузов России.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Агентство RAEX опубликовало свежие предметные рейтинги вузов России. В 2024 году в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов. Количество областей, которые оценили эксперты, выросло с 34 до 36.

Лидером предметных рейтингов стал МГУ им. М.В. Ломоносова — университет вошел в 19 предметных рейтингов. Санкт-Петербургский государственный университет представлен в 15 областях, Высшая школа экономики — в 13 областях.

Самарский университет им. Королёва вошел в топ-20 лучших вузов сразу в 10 областях. При этом в направлении "Авиационная и ракетно-космическая техника" вуз поднялся на 3-е место, а в "Машиностроении и робототехнике" вышел на 18 позицию.

Кроме того, университет впервые представлен в таких направлениях, как "Педагогическое образование" — 13-е место, и в новом для рейтинга направлении — "Государственное и муниципальное управление" — 15-е место.

"Предметные рейтинги крайне востребованы абитуриентами, их родителями, а также профессиональными сообществами. Поэтому мы планируем развивать нашу систему рейтингов как за счет включения в ее периметр новых предметных областей, так и расширяя спектр параметров, характеризующих достижения вузов. Одним из перспективных направлений в этой сфере может стать учет мнений профессиональных сообществ и работодателей, как одного из компонентов оценки деятельности университетов", — отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

Самарский университет им. Королева представлен в 10 предметных рейтингах:

— "Авиационная и ракетно-космическая техника" — 3-е место;

— "Педагогическое образование" — 13-е место;

— "Государственное и муниципальное управление" — 15-е место;

— "История и археология" — 15-е место;

— "Химия" — 16-е место;

— "Социология" — 18-е место;

— "Машиностроение и робототехника" — 18-е место;

— "Физика" — 20-е место;

— "Биология" — 20-е место;

— "Технологии материалов" — 20-е место.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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