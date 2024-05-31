Самарский университет вошел в топ-20 лучших вузов страны по десяти предметным рейтингам

Агентство RAEX представило предметные рейтинги вузов России.
Агентство RAEX опубликовало свежие предметные рейтинги вузов России. В 2024 году в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов. Количество областей, которые оценили эксперты, выросло с 34 до 36.
Лидером предметных рейтингов стал МГУ им. М.В. Ломоносова — университет вошел в 19 предметных рейтингов. Санкт-Петербургский государственный университет представлен в 15 областях, Высшая школа экономики — в 13 областях.
Самарский университет им. Королёва вошел в топ-20 лучших вузов сразу в 10 областях. При этом в направлении "Авиационная и ракетно-космическая техника" вуз поднялся на 3-е место, а в "Машиностроении и робототехнике" вышел на 18 позицию.
Кроме того, университет впервые представлен в таких направлениях, как "Педагогическое образование" — 13-е место, и в новом для рейтинга направлении — "Государственное и муниципальное управление" — 15-е место.
"Предметные рейтинги крайне востребованы абитуриентами, их родителями, а также профессиональными сообществами. Поэтому мы планируем развивать нашу систему рейтингов как за счет включения в ее периметр новых предметных областей, так и расширяя спектр параметров, характеризующих достижения вузов. Одним из перспективных направлений в этой сфере может стать учет мнений профессиональных сообществ и работодателей, как одного из компонентов оценки деятельности университетов", — отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.
Самарский университет им. Королева представлен в 10 предметных рейтингах:
— "Авиационная и ракетно-космическая техника" — 3-е место;
— "Педагогическое образование" — 13-е место;
— "Государственное и муниципальное управление" — 15-е место;
— "История и археология" — 15-е место;
— "Химия" — 16-е место;
— "Социология" — 18-е место;
— "Машиностроение и робототехника" — 18-е место;
— "Физика" — 20-е место;
— "Биология" — 20-е место;
— "Технологии материалов" — 20-е место.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.