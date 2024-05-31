Самарский университет вошел в топ-20 лучших вузов страны по десяти предметным рейтингам

Агентство RAEX представило предметные рейтинги вузов России.

Агентство RAEX опубликовало свежие предметные рейтинги вузов России. В 2024 году в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов. Количество областей, которые оценили эксперты, выросло с 34 до 36.

Лидером предметных рейтингов стал МГУ им. М.В. Ломоносова — университет вошел в 19 предметных рейтингов. Санкт-Петербургский государственный университет представлен в 15 областях, Высшая школа экономики — в 13 областях.

Самарский университет им. Королёва вошел в топ-20 лучших вузов сразу в 10 областях. При этом в направлении "Авиационная и ракетно-космическая техника" вуз поднялся на 3-е место, а в "Машиностроении и робототехнике" вышел на 18 позицию.

Кроме того, университет впервые представлен в таких направлениях, как "Педагогическое образование" — 13-е место, и в новом для рейтинга направлении — "Государственное и муниципальное управление" — 15-е место.

"Предметные рейтинги крайне востребованы абитуриентами, их родителями, а также профессиональными сообществами. Поэтому мы планируем развивать нашу систему рейтингов как за счет включения в ее периметр новых предметных областей, так и расширяя спектр параметров, характеризующих достижения вузов. Одним из перспективных направлений в этой сфере может стать учет мнений профессиональных сообществ и работодателей, как одного из компонентов оценки деятельности университетов", — отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

Самарский университет им. Королева представлен в 10 предметных рейтингах:

— "Авиационная и ракетно-космическая техника" — 3-е место;

— "Педагогическое образование" — 13-е место;

— "Государственное и муниципальное управление" — 15-е место;

— "История и археология" — 15-е место;

— "Химия" — 16-е место;

— "Социология" — 18-е место;

— "Машиностроение и робототехника" — 18-е место;

— "Физика" — 20-е место;

— "Биология" — 20-е место;

— "Технологии материалов" — 20-е место.