Врио губернатора встретился с главой Минпромторга

В пятницу, 31 мая, временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провели рабочую встречу.
Как сообщает сайт областного правительства, они обсудили предложения по развитию промышленного потенциала региона,а также по реализации нацпроектов, которые курирует Минпромторг России.
Вячеслав Федорищев поблагодарил Минпромторг за всестороннюю поддержку Самарской области.
Напомним, Вячеслав Федорищев 31 мая указом президента был назначен врио губернатора Самарской области.
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