Врио губернатора встретился с главой Минпромторга

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В пятницу, 31 мая, временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провели рабочую встречу.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области