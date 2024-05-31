16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врио губернатора встретился с главой Минпромторга Врио губернатора Вячеслава Федорищева представят 3 июня Что известно о новом главе Самарской области Вячеславе Федорищеве Самарскую область возглавит Вячеслав Федорищев Дмитрий Азаров покинул должность губернатора Самарской области

Губернатор Власть и политика

Врио губернатора встретился с главой Минпромторга

МОСКВА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 31 мая, временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провели рабочую встречу.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как сообщает сайт областного правительства, они обсудили предложения по развитию промышленного потенциала региона,а также по реализации нацпроектов, которые курирует Минпромторг России.

Вячеслав Федорищев поблагодарил Минпромторг за всестороннюю поддержку Самарской области.

Напомним, Вячеслав Федорищев 31 мая указом президента был назначен врио губернатора Самарской области.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

Нарушение ПДД
Разрушения и ямы на дорогах
Отсутствие освещения
Отсутствие разметки
Недостаток пешеходных переходов
Всего проголосовало: 348
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2