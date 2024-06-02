В Самаре сгорел частный дом

Вечером в субботу, 1 июня, в Октябрьском районе Самары сгорел частный дом на ул. Карла Либкнехта, 14.

По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 22:17.

Огонь охватил площадь в 180 кв. м. На тушение были направлены 36 человек. Пожар удалось ликвидировать в 23:59.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.