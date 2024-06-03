Т1 Интеграция обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6500 панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество двух ведущих в своих отраслях компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи оператора расширяет зону покрытия сети и позволяет предоставлять качественные услуги населению, способствуя устранению цифрового неравенства.
В рамках договора с Tele2, Т1 Интеграция разработала специализированные панельные антенны в соответствии с техническими требованиями компании. Они успешно прошли комплексное тестирование в аккредитованной лаборатории, тем самым подтвердив высокое качество связи для абонентов оператора. Благодаря широкому частотному диапазону от 800 МГц до 2600 МГц внедрение данного оборудования позволяет Tele2 оптимизировать капитальные затраты на развертывание и расширение мобильной сети.
"Использование панельных антенн имеет важнейшее значение для эффективного развития сотовой связи в России, особенно в отдаленных регионах. Направленное излучение, высокая помехоустойчивость и широкий частотный диапазон делают их незаменимыми для построения надежной сети с устойчивым голосовым трафиком и высокоскоростным мобильным интернетом. Т1 Интеграция гордится участием в этом масштабном проекте и возможностью предоставлять оборудование, соответствующее самым высоким техническим стандартам", — прокомментировал Андрей Никандров, начальник управления по работе с телеком, медиа и информационными технологиями Т1 Интеграция.
"Уход западных производителей с рынка телекоммуникационного оборудования потребовал изменений в нашей работе. Сейчас мы работаем с отечественными компаниями и совместно проводим масштабную модернизацию сети, внедряя новейшие системы связи с улучшенными техническими возможностями. Благодаря принятым мерам абоненты Tele2 по всей России продолжают пользоваться стабильной связью высокого качества", — отметил Алексей Дмитриев, технический директор Tele2.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие