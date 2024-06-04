ГТРК "Самара" готовится к встрече со своим преданным зрителем

Центр современных медиа — государственная телерадиокомпания "Самара" — вновь открывает свои двери для преданных читателей, зрителей и слушателей. 20 июня в стенах главного медиаресурса региона пройдут экскурсии, которые позволят прикоснуться к высокому телеискусству — оказаться по ту сторону теле- и радиоэфира и стать свидетелем рождения информационных потоков, ежедневно формирующих представление о мире.
Впервые такое масштабное знакомство с закулисьем главного медиа региона состоялось в июне прошлого года и имело значительный успех. По итогам первого в истории компании Дня открытых дверей было принято решение сделать акцию традиционной. За год в стенах ГТРК "Самара" произошло немало изменений, увидеть которые гости телерадиокомпании смогут первыми.
Экскурсионный маршрут пройдет через главные студии ГТРК "Самара" — мастерские теле- и радиоэфиров — в которых проходят записи программ, и в прямой эфир выходят региональные "Вести". Гостям будет предложено познакомиться с историей телерадиокомпании — важным пунктом экскурсионной программы станет знакомство с экспонатами музея радиовещания. Об организации высококачественной прямой трансляции мероприятий, которые проходят за пределами ГТРК "Самара", пришедшие на экскурсию зрители узнают, заглянув в машину ПТС.
На официальном сайте ГТРК "Самара" стартовала запись на экскурсии — с раннего утра идет прием заявок. Как и год назад, будет сформировано несколько экскурсионных групп, проводниками в мир современных медиа станут сотрудники ГТРК "Самара" — все те, кто каждый день выходит в теле- или радиоэфир.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.