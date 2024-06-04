ГТРК "Самара" готовится к встрече со своим преданным зрителем

Центр современных медиа — государственная телерадиокомпания "Самара" — вновь открывает свои двери для преданных читателей, зрителей и слушателей. 20 июня в стенах главного медиаресурса региона пройдут экскурсии, которые позволят прикоснуться к высокому телеискусству — оказаться по ту сторону теле- и радиоэфира и стать свидетелем рождения информационных потоков, ежедневно формирующих представление о мире.

Впервые такое масштабное знакомство с закулисьем главного медиа региона состоялось в июне прошлого года и имело значительный успех. По итогам первого в истории компании Дня открытых дверей было принято решение сделать акцию традиционной. За год в стенах ГТРК "Самара" произошло немало изменений, увидеть которые гости телерадиокомпании смогут первыми.

Экскурсионный маршрут пройдет через главные студии ГТРК "Самара" — мастерские теле- и радиоэфиров — в которых проходят записи программ, и в прямой эфир выходят региональные "Вести". Гостям будет предложено познакомиться с историей телерадиокомпании — важным пунктом экскурсионной программы станет знакомство с экспонатами музея радиовещания. Об организации высококачественной прямой трансляции мероприятий, которые проходят за пределами ГТРК "Самара", пришедшие на экскурсию зрители узнают, заглянув в машину ПТС.

На официальном сайте ГТРК "Самара" стартовала запись на экскурсии — с раннего утра идет прием заявок. Как и год назад, будет сформировано несколько экскурсионных групп, проводниками в мир современных медиа станут сотрудники ГТРК "Самара" — все те, кто каждый день выходит в теле- или радиоэфир.