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Страхование Финансы

"Ингосстрах" дарит четыре бесплатные консультации врача

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" предлагает родителям с полисом ДМС получить четыре бесплатные онлайн-консультации педиатра для незастрахованных детей. Консультация доступна не только по заболеваниям ребенка, но и по прикорму, календарю вакцинации, расшифровке анализов и другим популярным вопросам родителей.

Данная услуга доступна в сервисе "Виртуальная клиника", где клиенты могут записаться на прием и пообщаться с врачом любым удобным способом — по телефону, в чате, через мобильное приложение или чат-боты в мессенджерах. По результатам консультации, врач примет решение о необходимости очного приема.

"Мы понимаем, с какой важностью и ответственностью родитель подходит к выбору подходящего профессионала для своего ребенка, поэтому предлагаем незастрахованным детям бесплатную пробную консультацию с нашим педиатром. Мы ценим наших клиентов и стремимся обеспечить оперативный доступ к медицинской помощи из любой точки страны, в том числе и с применением онлайн-технологий", — отметила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

Помимо педиатра, в "Виртуальной клинике" также можно записаться на прием к терапевту, психологу, эндокринологу, ревматологу, гастроэнтерологу, кардиологу, гинекологу, неврологу, дерматологу, хирургу, урологу и другим самым популярным врачам. Благодаря анализу запросов от клиентов штат клиники постоянно пополняется необходимыми специалистами.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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