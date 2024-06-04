"Ингосстрах" дарит четыре бесплатные консультации врача

"Ингосстрах" предлагает родителям с полисом ДМС получить четыре бесплатные онлайн-консультации педиатра для незастрахованных детей. Консультация доступна не только по заболеваниям ребенка, но и по прикорму, календарю вакцинации, расшифровке анализов и другим популярным вопросам родителей.

Данная услуга доступна в сервисе "Виртуальная клиника", где клиенты могут записаться на прием и пообщаться с врачом любым удобным способом — по телефону, в чате, через мобильное приложение или чат-боты в мессенджерах. По результатам консультации, врач примет решение о необходимости очного приема.

"Мы понимаем, с какой важностью и ответственностью родитель подходит к выбору подходящего профессионала для своего ребенка, поэтому предлагаем незастрахованным детям бесплатную пробную консультацию с нашим педиатром. Мы ценим наших клиентов и стремимся обеспечить оперативный доступ к медицинской помощи из любой точки страны, в том числе и с применением онлайн-технологий", — отметила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

Помимо педиатра, в "Виртуальной клинике" также можно записаться на прием к терапевту, психологу, эндокринологу, ревматологу, гастроэнтерологу, кардиологу, гинекологу, неврологу, дерматологу, хирургу, урологу и другим самым популярным врачам. Благодаря анализу запросов от клиентов штат клиники постоянно пополняется необходимыми специалистами.