СамГУПС подписал Соглашение о сотрудничестве с Центральной дирекцией по ремонту пути (ЦДРП) — филиалом ОАО "РЖД".

Почти половину бойцов студенческих стройотрядов Центральной дирекции по ремонту пути на объектах БАМа и Транссиба летом 2024 года будут представлять студенты СамГУПС. Об этом заявил начальник ЦДРП Михаил Луньков на встрече с активистами ССО университета в четверг, 30 мая.

В этот день на площадке вуза состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между СамГУПС и Центральной дирекцией по ремонту пути — филиалом ОАО "РЖД". Подписи под документом поставили ректор университета Максим Гаранин и начальник ЦДРП Михаил Луньков.

Соглашение направлено на развитие научно-технического, технологического, кадрового потенциала сторон, проведение и реализацию актуальных научно-практических разработок, повышение эффективности и безопасности инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД". Важной составляющей соглашения станет участие студентов университета в деятельности подразделений дирекции, как на стадии обучения, так и после трудоустройства.

В частности, соглашением предусмотрено сотрудничество в подборе и подготовке специалистов, в организации совместной профориентационной деятельности, в том числе — проведение экскурсий в структурных подразделениях филиалов дирекции и лекций работниками ЦДРП для студентов университета.

Кроме того, студенты будут выполнять научные исследования в области железнодорожного и других видов транспорта: в сфере проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог.

"Соглашение о сотрудничестве — это начало большой совместной работы с вузом. В наших планах формирование единого подхода к организации длительной практики обучающихся в подразделениях ЦДРП, обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников с возможностью карьерного роста и профессионального развития", — сказал Михаил Луньков.

Одним из важных направлений совместной работы является активное участие студенческих строительных отрядов СамГУПС в проекте БАМ 2.0 в составе подразделений ЦДРП на объектах БАМа и Транссиба. Студентам университета есть, чем гордиться.

Так, например, по итогам третьего трудового семестра 2023 года лучшим командиром стройотряда Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП) ОАО "РЖД" признан командир Штаба студенческих отрядов СамГУПС и студенческого строительного отряда "Волжане", студент Института транспортного строительства и подвижного состава Kaрим Одинцов. А лучшим студенческим отрядом ЦДРП с вручением знамени стал студенческий строительный отряд СамГУПС "Волжане".

Новый трудовой семестр уже отмечен рекордом по количеству участников: летом 2024 года в подразделениях ЦДРП будет трудоустроено 1405 человек из числа железнодорожных студенческих отрядов, из них почти 50% (679 человек) — это бойцы студенческих отрядов университетского комплекса СамГУПС.

"Перед транспортной отраслью стоят масштабные задачи, в том числе по реализации новых технологий, кадровому обеспечению, строительству новых путей на объектах Восточного полигона и Транссиба. Для наших студентов участие в проекте БАМ 2.0 — это уникальная возможность проверить и реализовать себя в большом, нужном деле, получить важные компетенции, и самое главное — принести пользу транспортной отрасли и своей стране", — подчеркнул ректор СамГУПС Максим Гаранин.

В этот же день в формате открытого диалога прошла встреча активистов студенческих отрядов университета и филиалов СамГУПС с начальником ЦДРП Михаилом Луньковым. В ходе общения руководитель дирекции рассказал студентам о перспективах и задачах инфраструктурного комплекса компании ОАО "РЖД" до 2025 года. Основные вызовы и задачи связаны с обеспечением пропускных и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры, внедрением инноваций и новой путевой техники.

Руководитель дирекции напомнил, что в начале мая Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении паспорта третьего этапа увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба. Согласно плану, к 2030 году провозная мощность Восточного полигона составит 210 млн тонн, к 2032 году — уже 270 млн тонн.

Реализация плана потребует активного участия студенческих отрядов транспортных вузов, а также станет еще одним важным этапом в становлении будущих инженеров путей сообщения.

Михаил Луньков также акцентировал внимание аудитории на преимуществах работы в структурных подразделениях — путевых машинных станциях (ПМС), молодежной политике в дирекции, ответил на вопросы студентов.

Завершилось мероприятие вручением отраслевых наград сотрудникам и студентам университета. В завершении встречи руководитель ЦДРП Михаил Луньков вручил командиру Штаба студенческих отрядов СамГУПС Кариму Одинцову путевку в третий трудовой семестр студенческим отрядам университета, отправляющимся на объекты Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "РЖД".