С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы "Семейная ипотека" можно только один раз.
Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.