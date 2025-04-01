С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик

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Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы "Семейная ипотека" можно только один раз.