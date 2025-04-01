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С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик НОВИКОМ выступит генеральным партнером международного энергетического форума "Энергопром" ВТБ: каждый второй россиянин не готов полностью перейти на онлайн-покупки ОТП Банк дважды стал лауреатом премии Finnext 2025

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С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы "Семейная ипотека" можно только один раз.

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

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