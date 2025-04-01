Программа по переселению соотечественников помогает привлечь в регион необходимые кадры

В нашем регионе с 2014 г. действует программа "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом", ее реализация направлена на привлечение необходимых кадров.

Владимир Гореленко переехал из Казахстана, вместе с ним жена и трое детей. Сейчас он работает в ООО "Самарский Стройфарфор" ставильщиком-выборщиком изделий из печи. Одной из причин переезда именно в наш регион стали широкие возможности для трудоустройства.

"Мы все ищем лучшей жизни, наверное, — поделился Владимир, — а здесь много возможностей, много вакансий. Сейчас я всем доволен. Приобрели жилье в ипотеку. Дети вступили в "Движение первых", они ездят в лагеря, на соревнования. Жизнь очень насыщенна. Красивая природа, есть где отдохнуть".

Программа ориентирована на восполнение кадрового дефицита в регионе. Участникам программы предоставляют финансовую помощь на обустройство, в том числе компенсацию затрат на оплату жилья, содействуют в профессиональном обучении и трудоустройстве. Предприятия Самарской области готовы принимать как квалифицированных специалистов, так и сотрудников без опыта — тогда обучение проводится непосредственно на производстве.

"У нас на предприятии есть люди, которые по этой программе переехали, — рассказала директор управления по персоналу и PR ООО "Самарский Стройфарфор" Ольга Моржицкая. — Работают здорово, молодцы. Мы всегда с большим удовольствием принимаем людей и из Самарского региона, и с других территорий. И мы обучаем прямо на заводе. Основные вакансии у нас, конечно, по рабочим профессиям. Нужны литейщики, глазуровщики, операторы, ставильщики и так далее. Требуются также и руководители, специалисты-служащие, но их поменьше".

Подробнее узнать об участии в программе можно на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.