Лизинг техники AMIR, SANY, LOVOL с субсидией до 10% в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы субсидирования спецтехники AMIR, SANY, LOVOL с применением скидки на аванс до 10% в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором — компанией АО "ЛОНМАДИ".

Клиентам CARCADE доступны популярные модели погрузчиков и экскаваторов SANY и LOVOL, а также экскаваторов-погрузчиков AMIR с использованием корпоративной скидки-субсидии в счёт аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства. В рамках предложения можно приобрести экскаватор SANY SY225C NLC или фронтальный погрузчик LOVOL FL936H и другие востребованные модели спецтехники. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.