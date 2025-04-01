Леонид Михельсон поднялся в рейтинге богатейших людей планеты

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. В первую сотню попали 6 российских миллиардеров, в том числе выходец из Самарской области Леонид Михельсон и его семья.

По оценке аналитиков Forbes, состояние бизнесмена составляет 28,4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом он разбогател на 1 млрд долларов и поднялся с 66-й на 64-ю строчку.

"Леонид Михельсон — основатель и председатель правления компании по производству природного газа "Новатэк". В 2017 году он купил 17% акций нефтехимической компании "Сибур" у Кирилла Шамалова, бывшего зятя Путина, увеличив свою долю до 48%; теперь ему принадлежит чуть более 30%. В 2021 году "Сибур" объединился с Группой компаний ТАИФ, имеющей обширные активы в Республике Татарстан; среди владельцев ТАИФа — сыновья первого президента Татарстана. Михельсон потратил более 470 миллионов долларов на превращение электростанции напротив Кремля в впечатляющее арт-пространство ГЭС-2, которое открылось в конце 2021 года", — пишет Forbes.

У Леонида Михельсона существенные связи с Самарской области. Он жил здесь с детства, получил образование и начал свой трудовой путь. А "Новатэк" - это бывший трест "Куйбышевтрубопроводстрой", который в советские годы возглавлял отец Леонида Михельсона, а затем и он сам. Почитайте подробнее о связях бизнесмена с регионом.

Свой рейтинг аналитики Forbes составили на основе данных о ценах на акции и обменные курсы. Всего в списке - 3028 миллиардеров, что значительно больше, чем в прошлом году (2781 человек). Совокупное состояние увеличилось с 14,2 до 16,09 трлн долларов. Лидером рейтинга стал основатель Tesla и SpaceX, а сейчас еще и соруководитель департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Его состояние оценивается в 342 млрд долларов.