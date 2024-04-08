Forbes включил Леонида Михельсона в топ миллиардеров планеты: кто он для Самарской области

Известный российский миллиардер Леонид Михельсон, который начинал свой бизнес в Самарской области, вновь на коне. За год он увеличил свое состояние и вновь оказался в рейтинге Forbes, заняв 66-ю строчку в списке самых богатейших людей планеты.
Сколько денег у Михельсона
Свой рейтинг аналитики Forbes составили на основе данных о ценах на акции и обменные курсы на 8 марта 2024 года. Эти данные они использовали для расчета капитала.
Судя по оценкам издания, состояние Леонида Михельсона и его семьи составляет 27,4 млрд долларов. В 2023 году сумма была 21,6 млрд.
— Леонид Михельсон — основатель и председатель правления компании "Новатэк". В 2017 году он купил 17% акций нефтехимической компании "Сибур" у Кирилла Шамалова, бывшего зятя Путина, увеличив свою долю до 48%. Сейчас ему принадлежит чуть более 30%. В 2021 году "Сибур" объединился с Группой ТАИФ, обладающей обширными активами в Республике Татарстан. Среди владельцев ТАИФа — сыновья первого президента Татарстана, — пишет Forbes.
Из российских миллиардеров богаче Михельсона оказался только основной акционер "Лукойла" Вагит Аликперов. Его состояние оценили в 22,6 млрд долларов.
Кто Леонид Михельсон для Самарской области
Леонид Михельсон — почетный гражданин Самарской области. Он с детства жил в Новокуйбышевске, окончил там школу, затем получил высшее образование в Куйбышевском инжнерно-строительном институте. После окончания вуза начал строить карьеру по стопам отца. Сначала поехал работать прорабом на прокладку газопровода Уренгой — Челябинск, а впоследствии не раз получал повышения.
Отец бизнесмена — Виктор — был в Новокуйбышевске влиятельным человеком. Он возглавлял трест "Куйбышевтрубопроводстрой", которое отвечало за прокладку крупных газопроводов в стране. Также был депутатом городского совета и членом горкома КПСС.
После смерти отца в 1987 году Леонид Михельсон сам возглавил трест "Куйбышевтрубопроводстрой", а в 1991 году сделал его акционерным обществом, дав новое название — "Самарское народное предприятие "Нова". Впоследствии его переименовали в "Новатэк". Он занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа и нефти. Леонид Михельсон является председателем правления и членом совета директоров компании. Кстати, запланировано строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа в ОЭЗ "Тольятти".
В "Сибуре" Михаил Михельсон возглавляет совет директоров. Структуры холдинга занимаются переработкой побочных продуктов углеводородов и производят полимерные материалы. Например, в Новокуйбышевске есть цех по производству тары и упаковочных материалов.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, также в Новокуйбышевске зарегистрирована компания Леонида Михельсона "Нова", которая специализируется на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.
Имеет Леонид Михельсон в Самарской области не только бизнес-связи, но и политических соратников. Его человеком называли Александра Нефёдова, который на протяжении 17 лет возглавлял правительство региона. А бизнес-партнер Михельсона — Леонид Симановский — представляет Самарскую область в Госдуме. Причем в Самаре зарегистрирована их компания "Левит". Она специализируется на вложениях в ценные бумаги. Ранее была основным акционером самарского "Первобанка", который в 2015 году вошел в состав "Промсвязьбанка".
Леонид Михельсон, помимо прочего, является учредителем благотворительного фонда V-A-C (Victoria — the Art of Вeing Contemporary). Он назван в честь его дочери Виктории и занимается продвижением современного российского искусства.
Кстати, в Самаре есть галерея "Виктория", которую финансирует Михельсон. Она сейчас закрыта на реконструкцию. Также бизнесмен спонсирует новокуйбышевский волейбольный клуб "Нова".
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!