Forbes включил Леонида Михельсона в топ миллиардеров планеты: кто он для Самарской области

Известный российский миллиардер Леонид Михельсон, который начинал свой бизнес в Самарской области, вновь на коне. За год он увеличил свое состояние и вновь оказался в рейтинге Forbes, заняв 66-ю строчку в списке самых богатейших людей планеты.

Сколько денег у Михельсона

Свой рейтинг аналитики Forbes составили на основе данных о ценах на акции и обменные курсы на 8 марта 2024 года. Эти данные они использовали для расчета капитала.

Судя по оценкам издания, состояние Леонида Михельсона и его семьи составляет 27,4 млрд долларов. В 2023 году сумма была 21,6 млрд.

— Леонид Михельсон — основатель и председатель правления компании "Новатэк". В 2017 году он купил 17% акций нефтехимической компании "Сибур" у Кирилла Шамалова, бывшего зятя Путина, увеличив свою долю до 48%. Сейчас ему принадлежит чуть более 30%. В 2021 году "Сибур" объединился с Группой ТАИФ, обладающей обширными активами в Республике Татарстан. Среди владельцев ТАИФа — сыновья первого президента Татарстана, — пишет Forbes.

Из российских миллиардеров богаче Михельсона оказался только основной акционер "Лукойла" Вагит Аликперов. Его состояние оценили в 22,6 млрд долларов.

Кто Леонид Михельсон для Самарской области

Леонид Михельсон — почетный гражданин Самарской области. Он с детства жил в Новокуйбышевске, окончил там школу, затем получил высшее образование в Куйбышевском инжнерно-строительном институте. После окончания вуза начал строить карьеру по стопам отца. Сначала поехал работать прорабом на прокладку газопровода Уренгой — Челябинск, а впоследствии не раз получал повышения.

Отец бизнесмена — Виктор — был в Новокуйбышевске влиятельным человеком. Он возглавлял трест "Куйбышевтрубопроводстрой", которое отвечало за прокладку крупных газопроводов в стране. Также был депутатом городского совета и членом горкома КПСС.

После смерти отца в 1987 году Леонид Михельсон сам возглавил трест "Куйбышевтрубопроводстрой", а в 1991 году сделал его акционерным обществом, дав новое название — "Самарское народное предприятие "Нова". Впоследствии его переименовали в "Новатэк". Он занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа и нефти. Леонид Михельсон является председателем правления и членом совета директоров компании. Кстати, запланировано строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа в ОЭЗ "Тольятти".

В "Сибуре" Михаил Михельсон возглавляет совет директоров. Структуры холдинга занимаются переработкой побочных продуктов углеводородов и производят полимерные материалы. Например, в Новокуйбышевске есть цех по производству тары и упаковочных материалов.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, также в Новокуйбышевске зарегистрирована компания Леонида Михельсона "Нова", которая специализируется на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.

Имеет Леонид Михельсон в Самарской области не только бизнес-связи, но и политических соратников. Его человеком называли Александра Нефёдова, который на протяжении 17 лет возглавлял правительство региона. А бизнес-партнер Михельсона — Леонид Симановский — представляет Самарскую область в Госдуме. Причем в Самаре зарегистрирована их компания "Левит". Она специализируется на вложениях в ценные бумаги. Ранее была основным акционером самарского "Первобанка", который в 2015 году вошел в состав "Промсвязьбанка".

Леонид Михельсон, помимо прочего, является учредителем благотворительного фонда V-A-C (Victoria — the Art of Вeing Contemporary). Он назван в честь его дочери Виктории и занимается продвижением современного российского искусства.

Кстати, в Самаре есть галерея "Виктория", которую финансирует Михельсон. Она сейчас закрыта на реконструкцию. Также бизнесмен спонсирует новокуйбышевский волейбольный клуб "Нова".