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Музеи и выставки Культура

Галерея "Виктория" закроется на реконструкцию

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае здание галереи "Виктория" (Самара, ул. Некрасовская, 2) закроется на реконструкцию.

Фото: галерея Виктория

Пространство, в котором находилась галерея, было специально построено для нее. Со временем галерея меняла свой стиль и расширялась. Новый проект предполагает полное изменение входной зоны, повышение инклюзивности, освоение незадействованных пространств здания, увеличение выставочной площади, появление пространств для общения и досуга.

Коллектив "Виктории" не прекратит работу. В мае офис галереи переедет на новое место, где будут проходить лекции, кинопоказы, творческие курсы, будет доступна работа в галерейной библиотеке и архиве.

Летом галерея "Виктория" проведет III Самарскую квартирную триеннале и фестиваль "Назад в город", а также примет участие в фестивале паблик-арта "Архстояние" в Никола-Ленивце.

Галерея современного искусства "Виктория" основана в 2005 году. За 18 лет работы в галерее прошли выставки из собраний Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Московского музея современного искусства, Московского Мультимедиа Арт музея, Пермского музея современного искусства, фонда V-A-C, Stella Art foundation и многих других. Галерея широко представляла в Самаре мировое искусство, сотрудничая со многими посольствами и фондами. Здесь прошли выставки французских, кубинских, итальянских, шведских, финских, британских, немецких, нидерландских и иранских художников. В 2020 г. выставка галереи "Для себя и для них" получила Государственную премию в области современного искусства "Инновация".

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