Галерея "Виктория" закроется на реконструкцию

В мае здание галереи "Виктория" (Самара, ул. Некрасовская, 2) закроется на реконструкцию.

Пространство, в котором находилась галерея, было специально построено для нее. Со временем галерея меняла свой стиль и расширялась. Новый проект предполагает полное изменение входной зоны, повышение инклюзивности, освоение незадействованных пространств здания, увеличение выставочной площади, появление пространств для общения и досуга.

Коллектив "Виктории" не прекратит работу. В мае офис галереи переедет на новое место, где будут проходить лекции, кинопоказы, творческие курсы, будет доступна работа в галерейной библиотеке и архиве.

Летом галерея "Виктория" проведет III Самарскую квартирную триеннале и фестиваль "Назад в город", а также примет участие в фестивале паблик-арта "Архстояние" в Никола-Ленивце.