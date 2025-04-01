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С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик НОВИКОМ выступит генеральным партнером международного энергетического форума "Энергопром" ВТБ: каждый второй россиянин не готов полностью перейти на онлайн-покупки ОТП Банк дважды стал лауреатом премии Finnext 2025

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С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 1,5% понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.

На 2,0% сократилась ставка по программе "Строительство жилого дома", теперь минимальное значение с учётом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Также Сбер запустил новую скидку на ставку в размере 1 п. п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.

Ранее Сбер первым среди крупных банков задал тренд на снижение ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Сейчас мы видим стабильно положительную динамику макроэкономики и продолжаем улучшать условия для наших клиентов.

Гид потребителя

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