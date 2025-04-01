С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик

На 1,5% понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.
На 2,0% сократилась ставка по программе "Строительство жилого дома", теперь минимальное значение с учётом всех действующих скидок составляет 26,8%.
Также Сбер запустил новую скидку на ставку в размере 1 п. п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.
Ранее Сбер первым среди крупных банков задал тренд на снижение ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Сейчас мы видим стабильно положительную динамику макроэкономики и продолжаем улучшать условия для наших клиентов.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.