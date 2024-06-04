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Участники Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски ВС РФ выступили перед бойцами СВО в санатории "Волга"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, участник X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации Ансамбль песни и пляски Черноморского флота представил свою программу перед бойцами специальной военной операции, которые проходят реабилитацию клиническом санатории "Волга" в Самаре.

Фото: ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизона"

Программа под названием "Будущее Великой России" состояла из различных музыкальных произведений: от военно-патриотических композиций, вдохновленных историей и духом защитников отечества, до мировой классики и аранжировок народных песен и костюмированных хореографических постановок, передающих военные темы и образы.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота  неоднократно выступали в зоне СВО для поддержания боевого духа военнослужащих, но выступление на сцене клинического санатория "Волга" для них стало большой честью и ответственностью. Каждый выход артистов на сцену — это дань уважения военнослужащим, выполняющим свой долг в условиях проведения СВО, отражение любви и преданности родине. 

"Большое спасибо артистам Ансамбля песни и пляски Черноморского флота за то, что подарили море позитивных эмоций нашим ребятам, которые находятся у нас на реабилитации. Все с восхищением принимают артистов, и, конечно, большая благодарность организаторам за то, что они подарили нам такой концерт", — выразила благодарность за организованный концерт и за внимание к военнослужащим  Елена Гришакина, заведующая клубом филиала клинического санатория "Волга" ФГБУ СКК "Приволжский".

Это не единственный концерт, который пройдет в рамках юбилейного Всеармейского фестиваля для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Самарской области. Свои концертные программы также представят Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.

Фестивальные концерты продолжатся до 6 июня, а 8 июня состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. Посетить концерты может любой желающий, вход на мероприятия — свободный. Подробная программа фестиваля — на сайте samaragdo.ru.

Также выступления можно посмотреть в группе во ВКонтакте и там же проголосовать за понравившийся коллектив. Впервые в этом году проходит онлайн-голосование на приз зрительских симпатий фестиваля. По итогам четырех дней голосования определятся четыре финалиста, из которых 7 июня так же путем зрительского голосования выберут победителя.

Организаторами фестиваля выступает Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке правительства Самарской области.

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