Участники Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски ВС РФ выступили перед бойцами СВО в санатории "Волга"

Во вторник, 4 июня, участник X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации Ансамбль песни и пляски Черноморского флота представил свою программу перед бойцами специальной военной операции, которые проходят реабилитацию клиническом санатории "Волга" в Самаре.
Программа под названием "Будущее Великой России" состояла из различных музыкальных произведений: от военно-патриотических композиций, вдохновленных историей и духом защитников отечества, до мировой классики и аранжировок народных песен и костюмированных хореографических постановок, передающих военные темы и образы.
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота неоднократно выступали в зоне СВО для поддержания боевого духа военнослужащих, но выступление на сцене клинического санатория "Волга" для них стало большой честью и ответственностью. Каждый выход артистов на сцену — это дань уважения военнослужащим, выполняющим свой долг в условиях проведения СВО, отражение любви и преданности родине.
"Большое спасибо артистам Ансамбля песни и пляски Черноморского флота за то, что подарили море позитивных эмоций нашим ребятам, которые находятся у нас на реабилитации. Все с восхищением принимают артистов, и, конечно, большая благодарность организаторам за то, что они подарили нам такой концерт", — выразила благодарность за организованный концерт и за внимание к военнослужащим Елена Гришакина, заведующая клубом филиала клинического санатория "Волга" ФГБУ СКК "Приволжский".
Это не единственный концерт, который пройдет в рамках юбилейного Всеармейского фестиваля для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Самарской области. Свои концертные программы также представят Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.
Фестивальные концерты продолжатся до 6 июня, а 8 июня состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. Посетить концерты может любой желающий, вход на мероприятия — свободный. Подробная программа фестиваля — на сайте samaragdo.ru.
Также выступления можно посмотреть в группе во ВКонтакте и там же проголосовать за понравившийся коллектив. Впервые в этом году проходит онлайн-голосование на приз зрительских симпатий фестиваля. По итогам четырех дней голосования определятся четыре финалиста, из которых 7 июня так же путем зрительского голосования выберут победителя.
Организаторами фестиваля выступает Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке правительства Самарской области.
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