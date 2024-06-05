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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Аналитика МТС: жители Самарской области все чаще покупают гибкие смартфоны

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС проанализировала российский рынок смартфонов. В 2024 году в Самарской области фиксируется высокий спрос на смартфоны с гибким экраном, а лидером продаж стала марка Samsung.

Фото: предоставлено МТС

С января по май этого года жители региона приобрели почти в два раза больше таких устройств, чем за аналогичный период 2023 года. Главным фактором роста продаж в Самарской области стало расширение ассортимента, в первую очередь за счет китайских брендов. Например, на конец мая этого года насчитывается уже 30 таких моделей на российском рынке. Также смартфоны с гибким экраном становятся всё более технологичными и доступными.

Лидером продаж в Самарской области по-прежнему остается Samsung с долей 52%. При этом за январь–май 2024 года в топ-3 на рынке складных смартфонов также вошли Tecno и HONOR.

В России одним из наиболее популярных брендов стал HONOR, представленный в категории складных смартфонов моделью HONOR Magic V2. Смартфон появился в России в феврале и за четыре месяца стал хитом продаж, что позволило бренду войти в пятерку популярных производителей в этом сегменте. Стоимость смартфона составляла 179 990 рублей, однако с 31 мая в МТС она снизилась на 40 тыс. рублей до 139 990 рублей. Аналитики компании прогнозируют, что до конца этого года продажи модели могут увеличиться более чем в два раза, что позволит HONOR войти в тройку производителей складных устройств.

Гид потребителя

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