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ПАО "Россети" усилит фундаменты опор пяти системообразующих ЛЭП в Оренбургской области

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты филиала ПАО "Россети" — МЭС Волги в 2024 году отремонтируют 65 фундаментов опор на пяти магистральных линиях электропередачи в Оренбургской области. Это повысит надежность электроснабжения региона с населением более 1,8 млн человек.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

Основной объем работ будет выполнен на линиях, отходящих от Ириклинской ГРЭС и крупных подстанций. Данные ЛЭП снабжают электроэнергией центральную часть, северо-западные и восточные районы области, предприятия нефтегазового комплекса.

В частности, энергетики усилят фундаменты опор ЛЭП 220 кВ "ИрГРЭС — Орская", "Куйбышевская — Бузулукская", "Газовая — Преображенская", питающих Бузулук, Орск, Оренбург, участвующих в энергосвязи Урала и Средней Волги. Там усилят и отремонтируют 51 фундамент.

Эти мероприятия — один из этапов подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. В том числе используется технология восстановления с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкций и устойчивость к колебаниям температуры воздуха. Это защищает линии от воздействия климатических факторов и снижает риски технологических нарушений.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года энергетики волжского филиала ПАО "Россети" проведут ремонт и усилят 686 фундаментов опор линий электропередачи.

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