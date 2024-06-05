Правительство Самарской области окажет дополнительную поддержку ветеранам и участникам СВО

В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками регионального фонда "Защитники Отечества", чтобы оценить итоги работы за прошедший год с момента открытия, обсудить проблемные вопросы, требующие особого внимания, и оказать необходимую дополнительную помощь.
"Вопросы, связанные с обеспечением наших героев, с оказанием содействия семьям, всегда были на особом контроле по всей стране по поручению президента России, - подчеркнул руководитель региона. - Вся страна знает, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению всеми мерами поддержки семей военнослужащих. В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, адекватное отношение к каждому бойцу и его семье. Но нет предела совершенству. Чем больше общаемся и понимаем реальные потребности, тем больше понимаем, что можно что-то новое вводить".
Вячеслав Федорищев поблагодарил сотрудников фонда за персональное комплексное сопровождение и адресную помощь ветеранам специальной военной операции, уволенным с военной службы, и семьям погибших бойцов в режиме "одного окна". Отдельную признательность он выразил волонтерам и жителям области, которые от чистого сердца помогают всем, чем могут.
Руководитель филиала Наталья Полянскова доложила, что за год работы в самарский филиал фонда поступило более 16 тыс. различных обращений, из них решено более 14 тысяч. Чаще всего они касаются назначения мер социальной поддержки и выплат, связанных с участием в СВО, а также оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий. Также люди приходят за юридической помощью, оказанием содействия в прохождении медицинской реабилитации, в высокотехнологичном протезировании и санаторно-курортном лечении. Обращаются за помощью в оформлении льгот по коммунальным платежам и налогам, в жилищных, земельных и бытовых вопросах. Проявляют интерес к культурно-досуговым и спортивным мероприятиям.
Врио губернатора подчеркнул, что фонду будет оказана дополнительная финансовая помощь из регионального бюджета на решение оперативных вопросов, с которыми обращаются защитники Отечества.
"Правительством области принято решение о дополнительной региональной поддержке по тем направлениям работы, где необходимо усилиться. Безусловно, есть федеральная поддержка, но есть индивидуальные ситуации, по которым необходимо принимать решения оперативно, в том числе по медицинским услугам, протезированию. Очень важно, чтобы помощь была точной", - заявил Вячеслав Федорищев. Он поручил Наталье Полянсковой в ближайшее время сформировать предложения, какие направления работы требуется усилить, разработать "план действий".
Во время беседы сотрудники фонда рассказали, что наиболее остро строит вопрос с поиском без вести пропавших военнослужащих. Глава региона заверил, что будет оказывать содействие, благодаря тесной и прямой работе с Министерством обороны России.
"Очень сложный и важный вопрос. Здесь два направления работы. Первый - точечно познакомиться с командирами. Выезжаем, занимаемся - и вы это делаете. А второй - это то, что я, со своей стороны, готов и обязан сделать: вы мне передаете всю фактуру, все списки, и я с новым министром обороны выйду на связь и попрошу его поддержки в этом вопросе - там вся информация, вся координация. Я знаю, как он лично относится к этому вопросу. Установление устойчивой бесперебойной связи с Министерством обороны беру на себя", - отметил Вячеслав Федорищев.
Также был озвучен вопрос по адаптации жилых помещений участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, которые после лечения госпитале еще не были уволены с военной службы. До этого момента фонд не может заниматься необходимым ремонтом дома или квартиры. "Пока решение по этому направлению не принято на федеральном уровне, будем решать вопрос сами - за счет средств региона. Это наши люди, наши герои, поэтому мы подключимся, - подчеркнул руководитель области. - По поводу всего, что вокруг (дороги, обеспечение), я лично считаю, что для того и был создан фонд как единое место, единый центр, куда человек один раз пришел, все нам рассказал - все, что вокруг него происходит. А наша задача - взять и исполнить".
Отдельно был поднят вопрос увековечивания памяти погибших за Родину бойцов. "Пока нет единых стандартов и подходов в этом вопросе. А с ним обращаются вдовы, матери погибших защитников Отечества", - отметили сотрудники Фонда.
Вячеслав Федорищев отметил, что в этом вопросе нельзя руководствоваться стандартными, общими для всех решениями, а нужно прислушиваться к родным и близким. Глава региона предложил выработать рекомендации, а с установкой мемориальных досок, организацией памятных мест поможет правительство области, привлекая не только бюджетные средства, но и внебюджетные источники.
На встрече прозвучал еще ряд значимых вопросов, касающихся медицинской помощи, обеспечения лекарствами, социальной адаптации, проведения культурных мероприятий для ветеранов, участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих, информационного сопровождения и многие другие. По каждому подготовят предложения и передадут Вячеславу Федорищеву.
Также глава региона пообщался с родными и близкими военнослужащих, которые обратились в фонд за помощью. Вячеслав Федорищев заверил, что поддержка будет непременно оказана по всем, даже самым сложным вопросам. "Максимальные возможности, которые у нас есть, будут задействованы, я вам обещаю", - заключил врио губернатора.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!