Правительство Самарской области окажет дополнительную поддержку ветеранам и участникам СВО

В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками регионального фонда "Защитники Отечества", чтобы оценить итоги работы за прошедший год с момента открытия, обсудить проблемные вопросы, требующие особого внимания, и оказать необходимую дополнительную помощь.

"Вопросы, связанные с обеспечением наших героев, с оказанием содействия семьям, всегда были на особом контроле по всей стране по поручению президента России, - подчеркнул руководитель региона. - Вся страна знает, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению всеми мерами поддержки семей военнослужащих. В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, адекватное отношение к каждому бойцу и его семье. Но нет предела совершенству. Чем больше общаемся и понимаем реальные потребности, тем больше понимаем, что можно что-то новое вводить".

Вячеслав Федорищев поблагодарил сотрудников фонда за персональное комплексное сопровождение и адресную помощь ветеранам специальной военной операции, уволенным с военной службы, и семьям погибших бойцов в режиме "одного окна". Отдельную признательность он выразил волонтерам и жителям области, которые от чистого сердца помогают всем, чем могут.

Руководитель филиала Наталья Полянскова доложила, что за год работы в самарский филиал фонда поступило более 16 тыс. различных обращений, из них решено более 14 тысяч. Чаще всего они касаются назначения мер социальной поддержки и выплат, связанных с участием в СВО, а также оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий. Также люди приходят за юридической помощью, оказанием содействия в прохождении медицинской реабилитации, в высокотехнологичном протезировании и санаторно-курортном лечении. Обращаются за помощью в оформлении льгот по коммунальным платежам и налогам, в жилищных, земельных и бытовых вопросах. Проявляют интерес к культурно-досуговым и спортивным мероприятиям.

Врио губернатора подчеркнул, что фонду будет оказана дополнительная финансовая помощь из регионального бюджета на решение оперативных вопросов, с которыми обращаются защитники Отечества.

"Правительством области принято решение о дополнительной региональной поддержке по тем направлениям работы, где необходимо усилиться. Безусловно, есть федеральная поддержка, но есть индивидуальные ситуации, по которым необходимо принимать решения оперативно, в том числе по медицинским услугам, протезированию. Очень важно, чтобы помощь была точной", - заявил Вячеслав Федорищев. Он поручил Наталье Полянсковой в ближайшее время сформировать предложения, какие направления работы требуется усилить, разработать "план действий".

Во время беседы сотрудники фонда рассказали, что наиболее остро строит вопрос с поиском без вести пропавших военнослужащих. Глава региона заверил, что будет оказывать содействие, благодаря тесной и прямой работе с Министерством обороны России.

"Очень сложный и важный вопрос. Здесь два направления работы. Первый - точечно познакомиться с командирами. Выезжаем, занимаемся - и вы это делаете. А второй - это то, что я, со своей стороны, готов и обязан сделать: вы мне передаете всю фактуру, все списки, и я с новым министром обороны выйду на связь и попрошу его поддержки в этом вопросе - там вся информация, вся координация. Я знаю, как он лично относится к этому вопросу. Установление устойчивой бесперебойной связи с Министерством обороны беру на себя", - отметил Вячеслав Федорищев.

Также был озвучен вопрос по адаптации жилых помещений участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, которые после лечения госпитале еще не были уволены с военной службы. До этого момента фонд не может заниматься необходимым ремонтом дома или квартиры. "Пока решение по этому направлению не принято на федеральном уровне, будем решать вопрос сами - за счет средств региона. Это наши люди, наши герои, поэтому мы подключимся, - подчеркнул руководитель области. - По поводу всего, что вокруг (дороги, обеспечение), я лично считаю, что для того и был создан фонд как единое место, единый центр, куда человек один раз пришел, все нам рассказал - все, что вокруг него происходит. А наша задача - взять и исполнить".

Отдельно был поднят вопрос увековечивания памяти погибших за Родину бойцов. "Пока нет единых стандартов и подходов в этом вопросе. А с ним обращаются вдовы, матери погибших защитников Отечества", - отметили сотрудники Фонда.

Вячеслав Федорищев отметил, что в этом вопросе нельзя руководствоваться стандартными, общими для всех решениями, а нужно прислушиваться к родным и близким. Глава региона предложил выработать рекомендации, а с установкой мемориальных досок, организацией памятных мест поможет правительство области, привлекая не только бюджетные средства, но и внебюджетные источники.

На встрече прозвучал еще ряд значимых вопросов, касающихся медицинской помощи, обеспечения лекарствами, социальной адаптации, проведения культурных мероприятий для ветеранов, участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих, информационного сопровождения и многие другие. По каждому подготовят предложения и передадут Вячеславу Федорищеву.

Также глава региона пообщался с родными и близкими военнослужащих, которые обратились в фонд за помощью. Вячеслав Федорищев заверил, что поддержка будет непременно оказана по всем, даже самым сложным вопросам. "Максимальные возможности, которые у нас есть, будут задействованы, я вам обещаю", - заключил врио губернатора.