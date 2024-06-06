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Яндекс Карты представили карту Самары нового поколения

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь дороги в Самаре на Яндекс Картах выглядят как в реальности: с полосами движения, парковками и островками безопасности.

Фото: Яндекс.Карты

Что нового:

• Карта Самары для водителей стала более подробной: теперь на них видна вся разметка на центральных улицах и главных магистралях. Для этого оцифровали более 950 км дорог и нанесли на них более 100 разных видов разметки.
• Удобнее ориентироваться: можно заранее подготовиться к поворотам, зная, на какую полосу нужно перестроиться.

Как пользоваться:

Просто включите режим навигатора в Яндекс Картах или постройте маршрут на машине. Новые карты доступны в приложениях Яндекс Карты и Навигатор, а также при подключении к CarPlay и Android Auto.

Гид потребителя

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