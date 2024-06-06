Яндекс Карты представили карту Самары нового поколения

Теперь дороги в Самаре на Яндекс Картах выглядят как в реальности: с полосами движения, парковками и островками безопасности.
Что нового:
• Карта Самары для водителей стала более подробной: теперь на них видна вся разметка на центральных улицах и главных магистралях. Для этого оцифровали более 950 км дорог и нанесли на них более 100 разных видов разметки.
• Удобнее ориентироваться: можно заранее подготовиться к поворотам, зная, на какую полосу нужно перестроиться.
Как пользоваться:
Просто включите режим навигатора в Яндекс Картах или постройте маршрут на машине. Новые карты доступны в приложениях Яндекс Карты и Навигатор, а также при подключении к CarPlay и Android Auto.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие