Яндекс Карты представили карту Самары нового поколения

Теперь дороги в Самаре на Яндекс Картах выглядят как в реальности: с полосами движения, парковками и островками безопасности.

Что нового:

• Карта Самары для водителей стала более подробной: теперь на них видна вся разметка на центральных улицах и главных магистралях. Для этого оцифровали более 950 км дорог и нанесли на них более 100 разных видов разметки.

• Удобнее ориентироваться: можно заранее подготовиться к поворотам, зная, на какую полосу нужно перестроиться.

Как пользоваться:

Просто включите режим навигатора в Яндекс Картах или постройте маршрут на машине. Новые карты доступны в приложениях Яндекс Карты и Навигатор, а также при подключении к CarPlay и Android Auto.