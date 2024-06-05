Три человека пострадали на пожаре в Самаре

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Ранним утром 5 июня произошел пожар в СДТ "Звездочка" в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области