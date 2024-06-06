Защита от лиц без ОСАГО: "Ингосстрах" рассказал об обращениях по полису "Автозащита Базовый"

Во время летнего сезона автомобилистов могут ждать неприятные ситуации в виде ДТП с лицами без ОСАГО: самокатчиками, велосипедистами, роллерами, пешеходами или лицами с поддельным и истекшим полисом ОСАГО. В таком случае машину может защитить полис "Автозащита Базовый" (Защита от лиц без ОСАГО), благодаря которому застрахованный может получить выплату на случай ДТП по чужой вине, если у виновника нет ОСАГО. "Ингосстрах" решил рассказать, владельцы каких авто пользуются этой дополнительной опцией и в каких регионах больше всего ДТП с лицами без ОСАГО.
С 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года в "Ингосстрах" поступило более 600 заявлений по полису "Автозащита Базовый". Чаще всего за указанный период заявления оформляли жители Москвы, Красноярска, Челябинска, Хабаровска и Кемерово.
Если говорить про марки авто, то больше всего заявлений в компанию поступало от владельцев машин марок Toyota, Kia, Volkswagen, Hyundai, а также Mazda.
"Летом автомобили могут повредить велосипедами или самокатами, ведь сезон в самом разгаре. Эти участники дорожного движения не имеют ОСАГО, соответственно, и заплатить за повреждения машины владельцы должны за свой счет. В таком случае им поможет дополнительная опция "Автозащита Базовый", благодаря которой клиенты могут получить выплату и отремонтировать свою машину", — рассказал Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Полис "Автозащита Базовый" можно оформить без осмотра — везти машину в офис компании и вызывать эксперта не нужно. При страховом случае заявление можно подать через мобильное приложение IngoMobile и получить возмещение до 400 тысяч рублей, как можно получить от виновника ДТП, если бы у него был полис ОСАГО.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.