Защита от лиц без ОСАГО: "Ингосстрах" рассказал об обращениях по полису "Автозащита Базовый"

Во время летнего сезона автомобилистов могут ждать неприятные ситуации в виде ДТП с лицами без ОСАГО: самокатчиками, велосипедистами, роллерами, пешеходами или лицами с поддельным и истекшим полисом ОСАГО. В таком случае машину может защитить полис "Автозащита Базовый" (Защита от лиц без ОСАГО), благодаря которому застрахованный может получить выплату на случай ДТП по чужой вине, если у виновника нет ОСАГО. "Ингосстрах" решил рассказать, владельцы каких авто пользуются этой дополнительной опцией и в каких регионах больше всего ДТП с лицами без ОСАГО.

С 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года в "Ингосстрах" поступило более 600 заявлений по полису "Автозащита Базовый". Чаще всего за указанный период заявления оформляли жители Москвы, Красноярска, Челябинска, Хабаровска и Кемерово.

Если говорить про марки авто, то больше всего заявлений в компанию поступало от владельцев машин марок Toyota, Kia, Volkswagen, Hyundai, а также Mazda.

"Летом автомобили могут повредить велосипедами или самокатами, ведь сезон в самом разгаре. Эти участники дорожного движения не имеют ОСАГО, соответственно, и заплатить за повреждения машины владельцы должны за свой счет. В таком случае им поможет дополнительная опция "Автозащита Базовый", благодаря которой клиенты могут получить выплату и отремонтировать свою машину", — рассказал Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

Полис "Автозащита Базовый" можно оформить без осмотра — везти машину в офис компании и вызывать эксперта не нужно. При страховом случае заявление можно подать через мобильное приложение IngoMobile и получить возмещение до 400 тысяч рублей, как можно получить от виновника ДТП, если бы у него был полис ОСАГО.