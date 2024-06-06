Электрощит Самара: положено начало сотрудничеству со "Строительно-энергетическим колледжем"

В рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов и директор самарского "Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева" Владимир Бочков подписали Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение между компанией и колледжем предполагает создание и развитие образовательно-производственного центра (кластера) в строительной отрасли на основе интеграции образовательных организаций.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара": "Наша компания, как один из крупнейших работодателей Самарской области, заинтересована в высокопрофессиональных работниках. Соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями, в частности с самарским "Строительно-энергетическим колледжем", позволяют развивать кадровый потенциал, участвовать в обучении и стажировке будущих специалистов, тем самым готовить высококвалифицированных работников, которые станут частью огромного эффективного и сплоченного коллектива".