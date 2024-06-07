В ближайшие часы Самарскую область накроет ливень с грозами

В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидают грозу, ливень, шквалистый ветер с порывами 18-23 м/с, крупный град с сохранением ночью 8 июня. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует: ограничить выход из зданий, не оставлять без контроля и без присмотра детей; не укрываться от ветра около стен домов, за рекламными щитами, недостроенными зданиями; не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.