Генеральный директор ВСК рассказал на ПМЭФ о том, как ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса

Последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на востребованность добровольного медицинского страхования, в особенности в корпоративном сегменте. Эта тенденция объясняется множеством факторов — для компаний ДМС может быть не только важным элементом HR-стратегии, но и частью финансового планирования. Таким мнением поделился Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на секции ПМЭФ "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения".

Для Страхового Дома ВСК ДМС является одним из ключевых видов страхования. За последние несколько лет компания запустила линейку cпециализированных медицинских продуктов. Программа "Светофор здоровья" включает комплекс профилактических мер для превенции заболеваний — составление паспортов здоровья коллектива, проведение комплексных проверок и плановых осмотров сотрудников и пр. Также в компании есть собственный штат психологов с фокусом на клиническую психологию и онкопсихологию — за год в ВСК востребованность данных специалистов выросла на 15%, а общее число проведенных консультаций достигло 13 тыс. (с 2023 года).

Одной из важнейших задач ДМС является повышение доступности медицинской помощи за счет дистанционных сервисов. Так, Цифровая клиника ВСК помогает в два раза сократить путь пациента от постановки диагноза до получения качественного лечения за счет удобной маршрутизации в приложении, возможности обратиться к врачу очно или онлайн. Сервис был запущен два года назад, и за короткий срок стал одним из наиболее востребованных — каждый 10 диагноз по ДМС в ВСК устанавливается в рамках Цифровой клиники.

Для компании нормальная практика тестировать новые продукты и сервисы внутри компании, проверяя их на себе. Например, для сотрудников действует программа "Забота на работе", включающая сервисы для отслеживания здоровья коллектива. Активное вовлечение команды ВСК в новые проекты по поддержанию здорового образа жизни оказало позитивное влияние на внутренние HR-метрики. Уровень текучести кадров в компании сократился на 16%, что позволило избежать затрат в размере 300 млн рублей, Happy Index (индикатор вовлечённости и лояльности персонала) увеличился на 15%.

"И государство, и бизнес заинтересованы в том, чтобы производительность труда росла. А это невозможно без заботы о здоровье коллектива. Если люди будут реже болеть и быстрее выздоравливать, это скажется на количестве дней, проведенных ими на больничном. То есть в конечном итоге на доходе сотрудников и финансовом результате работодателя. И ВСК в своих ДМС программах предлагает пакеты, включающие в себя программы благополучия и медицинские сервисы для предотвращения заболеваний, позволяющие повысить общий уровень здоровья в коллективе", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.