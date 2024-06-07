В Кинеле горят три жилых дома

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В пятницу, 7 июня, в Кинеле произошел крупный пожар. Как сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" горят три жилах дома на площади 300 кв. м.

Сигнал о возгорании поступил в 15:20. На тушение выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 34 противопожарной службы Самарской области. Пожару присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".