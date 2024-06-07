ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг на сумму до 100 млрд рублей

ПСБ и ДОМ.РФ в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 млрд рублей в период до 2028 года. Документ подписали Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ.
Меморандум в том числе предусматривает взаимодействие в рамках выпуска "зеленых" и социальных ипотечных ценных бумаг, а также укрепление сотрудничества в части реализации проектов в сфере развития рынка ипотечного жилищного кредитования.
"Наше сотрудничество с ДОМ.РФ носит стратегический характер, и объем запланированного выпуска ценных бумаг подтверждает его масштабность. Для ПСБ секьюритизация через платформу ДОМ.РФ является важным инструментом управления ипотечным портфелем, усиливает эффективность ипотечного бизнеса и привлекает финансирование для повышения доступности ипотеки для населения. Активная цифровизация бизнес-процессов позволяет сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и результативным. Партнерство ПСБ И ДОМ.РФ повысит ликвидность нашего ипотечного портфеля и продуктивность использования капитала в долгосрочной перспективе", — отметил Петр Фрадков.
"С ПСБ, одним из лидеров по объему ипотеки, ДОМ.РФ будет развивать рынок секьюритизации. Выпуск ипотечных облигаций повышает конкуренцию среди банков и обеспечивает выдачу новых кредитов, что позволяет предлагать людям более привлекательные условия кредитования. Одновременно мы нацелены на продвижение повестки устойчивого развития. В настоящее время мы уже приступили к подготовке первого совместного выпуска ИЦБ, он может быть размещен уже в 2025 году", — подчеркнул Виталий Мутко.
ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования и входит в ТОП-10 банков России по объемам портфеля и продажам ипотечных кредитов. Портфель ипотечных кредитов ПСБ составляет более 390 млрд рублей. ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым банком, предоставляющим ипотечные кредиты в новых субъектах Российской Федерации.
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