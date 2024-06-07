16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг на сумму до 100 млрд рублей НОВИКОМ наращивает поддержку российских регионов Герман Греф: "Никогда нельзя терять фокус на людей, ради которых мы работаем" Альянс в сфере ИИ в ближайшее время расширится за счет новых участников-лидеров своих отраслей, включая финансовый сектор и IT Активное внедрение AI приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на 53,6 млрд долларов в 2030 году

Банки Финансы

ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг на сумму до 100 млрд рублей

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ и ДОМ.РФ в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 млрд рублей в период до 2028 года. Документ подписали Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ.

Меморандум в том числе предусматривает взаимодействие в рамках выпуска "зеленых" и социальных ипотечных ценных бумаг, а также укрепление сотрудничества в части реализации проектов в сфере развития рынка ипотечного жилищного кредитования.

"Наше сотрудничество с ДОМ.РФ носит стратегический характер, и объем запланированного выпуска ценных бумаг подтверждает его масштабность. Для ПСБ секьюритизация через платформу ДОМ.РФ является важным инструментом управления ипотечным портфелем, усиливает эффективность ипотечного бизнеса и привлекает финансирование для повышения доступности ипотеки для населения. Активная цифровизация бизнес-процессов позволяет сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и результативным. Партнерство ПСБ И ДОМ.РФ повысит ликвидность нашего ипотечного портфеля и продуктивность использования капитала в долгосрочной перспективе", — отметил Петр Фрадков.

"С ПСБ, одним из лидеров по объему ипотеки, ДОМ.РФ будет развивать рынок секьюритизации. Выпуск ипотечных облигаций повышает конкуренцию среди банков и обеспечивает выдачу новых кредитов, что позволяет предлагать людям более привлекательные условия кредитования. Одновременно мы нацелены на продвижение повестки устойчивого развития. В настоящее время мы уже приступили к подготовке первого совместного выпуска ИЦБ, он может быть размещен уже в 2025 году", — подчеркнул Виталий Мутко.

ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования и входит в ТОП-10 банков России по объемам портфеля и продажам ипотечных кредитов. Портфель ипотечных кредитов ПСБ составляет более 390 млрд рублей. ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым банком, предоставляющим ипотечные кредиты в новых субъектах Российской Федерации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30