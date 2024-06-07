Страховой Дом ВСК и главы 4 регионов на ПМЭФ 2024 подписали соглашение о сотрудничестве

Страховой Дом ВСК заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами — Калужской, Рязанской, Ульяновской и Астраханской областями. Подписания состоялись 6–7 июня в рамках форума ПМЭФ. Цель партнерства — реализация мероприятий для социально-экономического развития регионов, повышения финансовой грамотности населения и роста востребованности страховой защиты среди бизнес-сообщества.
Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК, заключил стратегическое соглашение с губернатором Рязанской области. Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Калужской области, а также Председателями правительств Астраханской и Ульяновской областей.
В рамках сотрудничества компания планирует реализацию ряда инициатив с целью повышения инвестиционного климата регионов, развития стратегических региональных проектов, информационно-технологического партнерства для упрощения взаимодействия органов исполнительной власти и страховых компаний, роста доступности страховых продуктов и сервисов, повышения финансовой грамотности населения.
Одна из ключевых целей партнерства — снижение рисков предпринимателей, повышение проникновения страхования в бизнес-сообществе, внедрение решений по страхованию рисков при реализации инвестиционных проектов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.