Страховой Дом ВСК и главы 4 регионов на ПМЭФ 2024 подписали соглашение о сотрудничестве

Страховой Дом ВСК заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами — Калужской, Рязанской, Ульяновской и Астраханской областями. Подписания состоялись 6–7 июня в рамках форума ПМЭФ. Цель партнерства — реализация мероприятий для социально-экономического развития регионов, повышения финансовой грамотности населения и роста востребованности страховой защиты среди бизнес-сообщества.

Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК, заключил стратегическое соглашение с губернатором Рязанской области. Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Калужской области, а также Председателями правительств Астраханской и Ульяновской областей.

В рамках сотрудничества компания планирует реализацию ряда инициатив с целью повышения инвестиционного климата регионов, развития стратегических региональных проектов, информационно-технологического партнерства для упрощения взаимодействия органов исполнительной власти и страховых компаний, роста доступности страховых продуктов и сервисов, повышения финансовой грамотности населения.

Одна из ключевых целей партнерства — снижение рисков предпринимателей, повышение проникновения страхования в бизнес-сообществе, внедрение решений по страхованию рисков при реализации инвестиционных проектов.