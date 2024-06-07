Вячеслав Федорищев и Светлана Чупшева определили точки роста экономики Самарской области

В пятницу, 7 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провели рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили направления совместной деятельности по повышению инвестиционного климата и качества жизни жителей региона.

Сегодня в рамках ПМЭФ были презентован Национальный рейтинг инвестклимата в регионах России. Он составляется АСИ с 2014 года по поручению Президента страны Владимира Путина. Рейтинг рассчитывается по 70 показателям по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. По оценке представителей бизнеса Самарской области и экспертного сообщества, регион вошел в топ-15 субъектов страны.

"Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности важен, так как позволяет губернаторам на основе лучших практик выстраивать системную работу с инвесторами. С другой стороны, есть оценка бизнеса, который обеспечивает обратную связь как в ходе выстраивания инвестрейтинга, так и в ходе оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта. И благодаря этой обратной связи идет постоянная донастройка инвестполитики", — сказал во время презентации министр экономического развития России Максим Решетников. Он отметил важность, открытость и прозрачность инвестрейтинга, которые позволяют увидеть лучшие практики для внедрения в регионах.

Этот вопрос стал одним из ключевых на встрече врио губернатора Самарской области с генеральным директором АСИ. Светлана Чупшева отметила вклад в развитие инвестиционного климата Вячеслава Федорищева на предыдущем месте работы и поздравила с назначением на новую должность.

"Я поздравляю вас с таким серьезным вызовом, доверием нашего президента Владимира Владимировича Путина возглавить регион с огромным потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве. Мне кажется, в области представлены все отрасли, которые формируют экономическое развитие нашей страны. Поэтому готовы вместе работать и по темпу инвестиций, и по темпу качества жизни. Готовы поддерживать, вместе обсуждать, какие видим точки развития и роста", — подчеркнула она.

Светлана Чупшева отметила, что Самарская область в этом году потеряла несколько позиций в рейтинге инвестклимата, но тем не менее осталось в числе топ-15 регионов. Она выразила готовность оказать содействие в детальном анализе направлений, которые необходимо подтянуть.

"Детально разберем, каким показателям, направлениям нужно уделить внимание. Посмотрим, какие механизмы можно донастроить, — обратилась к руководителю области гендиректор АСИ. — Потенциал региона очень хороший, высокий. Думаю, что Самарская область точно может показать более высокие результаты".

Врио губернатора отметил, что еще несколько лет назад внедрялись не все разделы инвестиционного стандарта при определении лидеров рейтинга инвестклимата. Сегодня же они применяются в полной мере. Идет серьезная конкуренция за лидерство, а также за лучшие наработанные практики. "Благодаря тому, что вы подсказали, помогли, в Тульской области под руководством Алексея Геннадьевича Дюмина было реализовано, привечено более триллиона инвестиций за семь лет. ВРП региона удвоился, бюджет вырос в 2,5 раза. Поэтому я с вашего разрешения все лучшие практики в нашем взаимодействии буду применять в Самарской области", — обратился Вячеслав Федорищев к Светлане Чупшевой.

В ходе встречи глава области отметил, что в регионе очень развита промышленность, экономика в целом, но есть еще дополнительные точки развития. "Очень много направлений, по каждому из них у нас есть лучшие практики, точное понимание как из той точки, где мы находимся, она крепкая, но есть к чему стремиться. Наша команда уже сейчас, работая в Самарской области, получила указания, по каким направлениям двигаться по той аналитике, которую вы представили, и готовит предложения, как мы станем лучше", — отметил Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что глава государства во время личной встречи поставил ряд ключевых задач, среди которых народосбережение и повышение качества жизни людей. "Социальный стандарт реализован, но мы видим и по здравоохранению, и по образованию, куда стремиться. Туризм — для нас это приоритет, самое главное — возможность открыть Самару для всех жителей России. Все про нее знают, помнят, но не так много людей приезжает, как могло быть, — отметил во время беседы врио губернатора, обращаясь к гендиректору АСИ. — Поэтому будем с вами советоваться, буду за помощью приходить к старшим товарищам. Самара не подведет, Самара — это сильный регион для жизни".