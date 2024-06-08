Вячеслав Федорищев обозначил депутатам губернской думы приоритеты развития Самарской области

В субботу, 8 июня, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Участие в нем принял врио губернатора Вячеслав Федорищев, а также главы министерств и ведомств региона. Руководитель области обозначил парламентариям приоритетные направления развития и ключевые задачи, решение которых позволит укрепить экономику и поднять качество жизни жителей губернии.

Открывая заседание, председатель губернской думы Геннадий Котельников поздравил Вячеслава Федорищева с назначением на пост врио губернатора Самарской области и пожелал успешной и плодотворной работы. "Депутаты Самарской губернской думы нацелены на конструктивную, эффективную совместную работу с вами и Правительством региона", — подчеркнул спикер областного парламента.

Глава региона поздравил депутатский корпус с 30-летием Самарской губернской думы. Он отметил, что региональный парламент — это эффективная площадка для согласования позиций различных сегментов общества по наиболее значимым для людей вопросам. "Самарская губернская дума обеспечивает законодательную поддержку инициатив наших жителей и Правительства области. Я благодарен, что вы в таком ключе строили работу. Уверен, что совместная работа продолжится и будет наращиваться, — обратился к парламентариям Вячеслав Федорищев. — Всегда буду открыт для любых инициатив и предложений, направленных на улучшение качества жизни людей, на ускоренное социально-экономическое развитие Самарской области. Я привык разработать открыто и быстро".

Глава региона предложил депутатам сформировать и направить свое видение развития региона в его адрес, проанализировать существующие проблемы и определить пути их решения. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Правительству региона, депутатам различного уровня, муниципалитетам, с институтами гражданского общества и жителями губернии предстоит решить ключевые, масштабные задачи, которые обозначены Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе о национальных целях развития.

Залогом успеха является постоянный контакт с людьми. В связи с этим руководитель области обратил внимание на необходимость выстроить четкую коммуникацию с жителями региона, чтобы получить все наказы, мнения, пожелания и планомерно их выполнять. Вячеслав Федорищев отметил, что первостепенное внимание, как это было и ранее, будет уделяться участникам и ветеранам специальной военной операции, семьям военнослужащих. "Региональные органы власти и впредь будут уделять самое пристальное внимание развитию системы социальных гарантий для наших героев, защитников Отечества", — заверил глава региона. Он отметил работу регионального отделения фонда "Защитники Отечества, с работой которого он познакомился в середине недели, подчеркнув, что в нем наработаны самые лучшие практики в России.

Обеспечение стабильной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектов инфраструктуры, строительства, транспорта, сельского хозяйства, контроль ситуации на рынке труда, вопросы улучшения социального самочувствия населения — также в числе приоритетов. "Каждому направлению, отрасли будет уделено отдельное внимание. Мы с вами будем вместе готовить программу опережающего социально-экономического развития. Возьмем месяц на ее подготовку. Мы должны и обязаны работать ежедневно. Мы с вами в одной команде", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. К формированию новых проектов развития будут привлечены экспертные отраслевые сообщества, общественные объединения и активные, неравнодушные жители региона. "Жду от вас инициативы, подсказывайте, каким направления нужно уделить больше внимания", — обратился врио губернатора к депутатам.

Важнейший приоритет — народосбережение. Важно сделать так, чтобы жители не уезжали из Самарской области, зная, что в регионе есть высокооплачиваемые рабочие места, качественное образование в школах и вузах, доступная медицинская помощь. Это станет подспорьем и для создания семей, а значит повлияет на улучшение демографической ситуации. "Вы знаете, какой дефицит кадров сейчас есть в регионе. Нам нужно работать над тем, чтобы к нам приезжали профессионалы со всей страны. У нас замечательные города, у нас комфортно и приятно жить. Мы должны создать такую систему мотивации, чтобы мы создали несколько "зацепочек", чтобы люди переезжали в Самару", — поставил задачу Вячеслав Федорищев.

По его мнению, в Самарской области следует поработать над совершенствованием предпринимательского климата, внедряя дополнительные льготы для создания и ведения бизнеса — крупного, среднего и малого. Таким образом регион сможет наращивать доходную базу бюджета за счет перечисляемых налогов. "В Самарской области — сильнейшие предприятия. Моя задача, нашей команды сделать так, чтобы максимальное количество доходов направлялось на инвестирование в родной регион, создание новых рабочих мест, в обновление фондов, создание новых продуктов. Нам с вами нужно профинансировать огромное количество направлений — дороги, школы, больницы, социальную поддержку самых незащищенных категорий граждан. Нам нужно больше зарабатывать", — подчеркнул врио губернатора. По его мнению, регион не дополучает финансирования от федеральных министерств, поэтому часть работы будет сконцентрирована на создании эффективных проектов. Он призвал депутатов областного парламента использовать все свои контакты и связи на федеральном уровне, чтобы общими усилиями добиваться поддержки. "Доходы Самарской области должны увеличиваться", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Еще одно значимое направление — развитие туризма, где по мнению руководителя региона не до конца реализован потенциал. "Туризм — не только для гостей. Туризм — это когда есть различные мероприятия, в которых приятно участвовать. Они есть, но нужно больше. Туризм — это когда есть инфраструктура: хорошие гостиницы, базы отдыха. Это тоже есть, нужно больше. Туризм — это и про внутреннего клиента, и про наших гостей, которые должны приезжать и вместе с нами радоваться красотами и условиями для жизни", — отметил Вячеслав Федорищев.

Чтобы добиться намеченных целей, необходимо, чтобы работа строилась на доверии. "Будем очень внимательно прислушиваться друг к другу, подсказывать, обращать внимание на тонкие материи", — обратился Вячеслав Федорищев.

"Депутатский корпус всегда работал в тесной связи с исполнительной властью, губернатором региона. Будем в таком ключе работать и дальше, думаю, вы сами в этом сможете убедиться, — сказал в ответ председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, обращаясь к руководителю региона. — Вам желаю успехов во благо нашей Самарской области".

В ходе заседания губернской думы единогласно были поддержаны проекты важнейших федеральных законов, направленных на выстраивание сбалансированной налоговой системы в России, что позволит направлять дополнительные средства на различные направления развития экономики. Также выражена консолидированная позиция по поддержке работающих родителей, имеющих двух и более детей. Кроме того, парламентарии определили дату проведения досрочных выборов на должность губернатора Самарской области. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года.