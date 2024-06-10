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Губернатор Власть и политика

Кадровый проект развития региона стартует 11 июня

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании областного правительства, которое провел врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства региона Наталья Катина доложила о том, как будет реализован проект формирования кадрового резерва.

Фото: Юлия Рубцова

Напомним, соответствующее поручение главой региона было дано на прошлой неделе, в первые дни исполнения обязанностей как руководителя области.

Врио губернатора подчеркнул: необходимо всем активным жителям, кто обладает необходимым опытом, компетенциями и хочет участвовать в работе по развитию области, дать такую возможность. В названии проекта Вячеслав Федорищев сделал акцент не на кадровый резерв губернатора, а на команду развития Самарской области. "Это слова, но за ними стоит идеология", — пояснил он.

Наталья Катина представила на рассмотрение главы региона механизм реализации нового кадрового проекта. Он будет реализовываться как пилотный — сначала для замещения вакантных должностей в региональных органах исполнительной власти и органах власти Самары. По итогам проекта опыт предложено распространить на остальные муниципальные образования.

Прием заявок будет вестись с 11 по 27 июня 2024 года. Для этого на интернет-ресурсах правительства, ОИВ, в госпабликах будет размещена ссылка или QR-код на единую точку входа для подачи заявлений. Заявителям будет предложено заполнить простую форму с личными и контактными данными, коротким резюме. Заявки будут отсматриваться и систематизироваться ежедневно и в конце недели направляться в ОИВ или муниципалитет — по направлениям деятельности. Уже там параллельно будет вестись работа непосредственно с заявителями.

Конкурс в кадровый резерв, который необходимо провести в соответствии с законодательством, будет запущен с 17 по 21 июня.

По результатам проекта планируется также сформировать экспертный совет при губернаторе и экспертные рабочие группы при каждом ОИВ.

По итогам доклада врио губернатора скорректировал сроки проекта: "Очень сжатые сроки, понятно почему — нам необходимо уже сейчас дополнять нашу работу, усиливать. Я хотел бы, чтобы те люди, которые узнают о проекте позже, имели возможность принять в нем участие — еще в течение месяца после окончания подачи заявок. Это важно".

Говоря о поддержке военнослужащих, о работе фонда "Защитники Отечества", Вячеслав Федорищев подчеркнул: во всех направлениях, связанных со спецоперацией, необходимо участие самих бойцов СВО. Глава региона напомнил о большом федеральном проекте "Время Героев", объявленном президентом Владимиром Путиным.

"Необходимо связаться с федеральным центром, который занимается этим направлением, попросить, чтобы посмотрели на наших ребят, которые подали свои заявки на участие, — поручил Вячеслав Федорищев. — Давайте в первую очередь таких ребят найдем. Нам нужны их знания, опыт, который они получили, их жизненный опыт и боевой".

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