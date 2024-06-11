В Самаре произошел пожар в Доме печати

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Во вторник, 11 июня, произошел пожар в заброшенном здании на пр. Карла Маркса, 201 в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: предоставлено очевидцем