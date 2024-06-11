Следствие ведет школьница: новая "Любопытная Варвара" выйдет на Wink.ru в начале учебного года

Премьера детского детективного сериала "Любопытная Варвара" (6+) состоится в сентябре 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а сегодня создатели проекта представили его постер и новые фото со съемок. В июне "Любопытная Варвара" примет участие в конкурсной программе фестиваля сериалов "Пилот". В сериале снималась звезда новых "Папиных дочек" Полина Айнутдинова, а также Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Олеся Железняк, Наталия Медведева и другие.

Проект создан по мотивам книг писателя Георгия Ланского кинокомпанией "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). "Любопытная Варвара" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь" и другие).

Постер

Новые фото со съемок

Десятилетняя Варвара Смородина (Полина Айнутдинова) — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Коронное слово Варвары — "Любопытненько!". Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей (Сергей Фёдоров). Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий!

"Сначала я думала, что мы с моей героиней Варварой совсем не похожи, а потом оказалось, что у нас есть что-то общее — мы обе обожаем читать детективы. Съемки в сериале многому меня научили. Я бы даже сказала, что стала взрослее, потому что это моя первая большая роль с таким количеством текста. А еще на съемках я научилась играть в шахматы, спасибо одному актеру из команды, который мне помогал. У нас была очень классная атмосфера на площадке, с моим партнером Серегой Федоровым мы постоянно смеялись за кадром, а режиссер Юра Коробейников очень нас баловал и всячески помогал. Это был очень интересный проект, и мне невероятно понравилось в нем сниматься", — поделилась Полина Айнутдинова.

"В нашем сериале, несмотря на то что он детский, затронуты важные темы: ответственность взрослого перед ребенком, вопросы отношений внутри семьи, дружбы и того, как люди должны прощать. Наши главные актеры-дети были просто чудесные: капризов не было вообще. Все хотели работать, все учили тексты, и это притом что съемки были непростыми. В общем, у меня просто любовь и восторг от наших маленьких артистов. Я безумно благодарен продюсерам Карену Оганесяну и Полине Ивановой и кинокомпании "Карго", которые дали мне возможность попробовать свои силы и сделать этот проект. Я очень люблю этих ребят и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — сказал режиссер Юрий Коробейников.