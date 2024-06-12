"Единая Россия" объявила о проведении предварительного голосования по кандидатурам на выдвижение главы Самарской области

Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" объявило о проведении процедуры внутрипартийного предварительного отбора по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатом на должность высшего должностного лица региона. Об этом сообщил секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров на заседании президиума регионального политсовета.

Согласно процедуре предварительного голосования и уставу партии список кандидатов предварительного голосования формируется президиумом регионального политического совета, при этом в список должно быть включено не менее двух кандидатов предварительного голосования. Заявления на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выдвижению высшего должностного лица региона подали два кандидата: главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Коллеги, очень важно, что Вячеслав Андреевич приняв решение участвовать в выборах губернатора Самарской области, подал заявление и на участие в предварительном голосовании "Единой России" с прохождением всех необходимых партийных процедур", — отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Список кандидатов от "Единой России" сформирован и утвержден президиумом регполитсовета. Предварительное голосование пройдет с 12 июня по 18 июня 2024 года.

Кроме того, президиум регполитсовета также обсудил график обязательных встреч будущих кандидатов предварительного голосования с секретарями первичных и местных отделений Самарского регионального отделения партии. После проведения всех процедур партия планирует выдвинуть своего кандидата на должность высшего должностного лица региона. Уже назначена дата и место проведения партийной региональной Конференции, основным вопросом которой станет выдвижение кандидата от "Единой России" на должность губернатора Самарской области.

"Нам предстоят напряженные недели предвыборной кампании. Но я уверен, что мы во всеоружии готовы к проведению выборов и, конечно же, к поддержке нашего кандидата по всем фронтам и направлениям", — подчеркнул Дмитрий Азаров.