В День России Вячеслав Федорищев пообщался с самарцами и оценил мощности завода Авиакор

В День России, 12 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вновь прогулялся по региональной столице и пообщался с жителями города, чтобы выслушать и взять на отработку их вопросы, чаяния и жалобы. Также он оценил производственные мощности АО "Авиакор-авиационный завод".

Глава региона проехал на метро от станции "Алабинская" до "Юнгородок".

"Впечатления самые хорошие. Но мы ехали утром, не так много людей. Я слышал, что бывает битком. Надо обязательно съездить в час пик, тогда поймем, как на самом деле", — поделился своими впечатлениями после поездки в самарской подземке Вячеслав Федорищев.

После этого он прогулялся по району, оценил качество содержания городской среды, благоустройство территорий. Местные жители обратили внимание на необходимость опиловки аварийных деревьев, ветки которых могут сломать крыши малоэтажных домов.

"Будем работать", — сказал в ответ руководитель области.

Пешком врио губернатора дошел до одного из старейших и крупных предприятий региона — АО "Авиакор-авиационный завод".

Он оценил его производственные мощности и перспективные разработки, обсудил вопросы развития завода с руководством, а также встретился с коллективом.

Генеральный директор предприятия Алексей Гусев рассказал, что Авиакор является единственной производственной площадкой в стране, где осуществляется капитальный ремонт среднемагистральных самолетов Ту-154. Завод также сохранил компетенции по модернизации самолетов различного типа, принадлежащих Минобороны, Росгвардии, технобслуживанию Ан-140, Ан-74. Кроме того, предприятие осуществляет поставки изделий и компонентов для лайнеров других типов.

С 2022 года здесь ведется работа над созданием четырех фюзеляжей для нового турбовинтового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога". Соответствующий контракт был подписан с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает воздушное судно для обеспечения межрегиональных перевозок. По задумке конструкторов новый лайнер сможет взлетать с грунтовых аэродромов, работать в неблагоприятных погодных условиях, выдерживать перепады температур. Также, завод сумел заместить и наладить производство и поставки целого ряда агрегатов, в том числе гидроаккумуляторов, а также иллюминаторов для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21.

В рамках диверсификации продуктового портфеля предприятие реализует еще один проект по освоению продукции гражданского назначения — производство судов на воздушной подушке. Каждое способно перевозить пассажиров и груз круглый год при температуре от -25 до +40 градусов. Запас хода — 360 км, электронное управление упрощает управляемость и улучшает маневренность аппарата, скорость — до 100 км/ч по льду и до 80 км/ч по воде.

Во время встречи сотрудники завода поинтересовались у врио губернатора о том, когда станет доступна льготная ипотека для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Глава региона отметил, что соответствующий законопроект рассматривается на федеральном уровне.

"Мы знаем, что сотрудники предприятий ОПК сейчас несут колоссальную нагрузку. Мы будем поддерживать проект федерального закона. Как регион, мы не можем его сами принять, но у нас есть представители в думе, например, Александр Евсеевич Хинштейн, которые объединяют большое сообщество избирателей, мы попросим, чтобы они по этому законопроекту в Государственной думе активно работали. А я лично внесу позицию нашего региона в Правительство России о том, что это очень необходимо", — сказал Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что существуют практики, когда руководство предприятий внедряют собственные программы для своих сотрудников, позволяющие приобрести жилье.

"Я точно знаю, что ваше руководство настроено на то, чтобы обеспечить вам самые нормальные условия жизни. Мы со своей стороны, что зависит от регионального правительства, все сделаем, это в наших интересах", — обратился руководитель области к сотрудникам. Глава региона заверил, что будут приложены все усилия для поддержки предприятия.

Сотрудники Авиакора задали вопрос о том, как будет меняться миграционная политика в Самарской области. Вячеслав Федорищев отметил, что в этом направлении "рубить с плеча нельзя", нужно проанализировать ситуацию. Тем более, что в регионе наблюдается кадровый дефицит практически во всех отраслях. С другой стороны, есть вопросы безопасности.

"Мы внимательно анализируем. Есть новые федеральные подходы, у нас есть свои точка зрения и практика", — отметил врио губернатора.

Он также добавил, что сейчас в приоритете социально-экономическое развитие региона. В ближайшее время будут направлены дополнительные средства на укрепление системы образования, здравоохранения, ЖКХ, на дорожное строительство и обновление транспорта.

"Следующим шагом мы будем говорить о миграционной политике. И эти решения будут точно, я вам обещаю", — подчеркнул руководитель региона.

Во время беседы, прозвучал вопрос благоустройства. Люди обратили внимание на обмеление искусственного озера в парке 50-летия Октября, а вода там не менялась долгое время. Вячеслав Федорищев отметил, что знаком с этой ситуацией. Но чтобы решить задачу, необходимо порядка 350 миллионов рублей. В нынешних условиях их можно направить, например, на строительство детского сада или создание спортивных площадок.

Также прозвучали вопрос по работе общественного транспорта и его состояния. Напомним, врио губернатора уже дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с главой Самары разработать соответствующую программу по обновлению подвижного состава.

"Это очень финансово емкий вопрос, чтобы обновить весь парк, нужно минимум 5 лет. Трамваи обновим, метро достроим. Мы транспорт обновим", — пообещал Вячеслав Федорищев.

"Вячеслав Андреевич сказал, что готов помогать заводу. Но помогают тем, кто достигает успехов, высоких результатов. А для этого у нас все есть: заказы на несколько лет вперед, хороший коллектив, традиции, есть мотивация сделать то, что нам государство сегодня определило. Думаю, что через полгода при встрече мы должны отчитаться по нашим положительным результатам, чтобы нам не было стыдно в глазах Вячеслава Андреевича", — обратился Алексей Гусев к своим сотрудникам и поздравил их с Днем России.

"С праздником, спасибо вам за труд. Непростая у вас работа. Но вы показываете пример как ее вести по результатам, по дальнейшему развитию. Мы точно знаем, что здесь, как и на соседних предприятиях, куется слава и победа России", — подчеркнул врио губернатора.

По итогам посещения Авиакора, Вячеслав Федорищев отметил, что стабильная работа предприятие важна не только для нашего региона, но и всей страны.

"Пообщался с коллективом — здесь трудятся замечательные люди, профессионалы и патриоты. Обсудили перспективы развития завода, какие дополнительные меры поддержки нужны. Авиакору непременно будем помогать, как и всем нашим ведущим предприятиям. Поговорили с заводчанами и о том, как вместе будем благоустраивать район Безымянки, где находится предприятие и живет много сотрудников. Все просьбы, предложения и наказы обязательно берем в работу. Многие вопросы не требуют каких-то капитальных затрат и сложных решений. По ним поручил провести работы незамедлительно. По остальным — предложить варианты, как и в какие сроки добьемся результата", — отметил глава региона.

После встречи с коллективом предприятия Вячеслав Федорищев продолжил знакомство с жителями Самары во время прогулки по городу с депутатом Государственной думы Михаилом Матвеевым.

Он выслушал целый ряд замечаний и проблемных вопросов, которые требуют внимания и решения. На пути ему попался ветеран специальной военной операции с супругой. Женщина поблагодарила врио губернатора за помощь.

"Муж сейчас проходит реабилитацию в санатории. Спасибо нашему правительству за такую возможность, спасибо, что не бросают", — отметила она. Самарчанка так же рассказала о том, что поинтересовалась у руководителя региона о том, будет ли продолжен программа по переселению из аварийного жилья.

"Он все объяснил, сказал, что все идет по плану. Будем надеяться, что все решится", — добавила женщина.

В этот же день Вячеслав Федорищев оценил состояние школы № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова на Заводском шоссе, 68. Она состоит из трех зданий: двухэтажный корпус, где занимается начальная школа, было построено еще в 1949 году, другие два — в 1985 и 1989. Учреждению требуется капитальный ремонт.

Врио губернатора поручил директору учреждения Александру Сажнову совместно с профильными ведомствами разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ. Они должны завершиться уже в 2027 году. Такое обязательство взял на себя Вячеслав Федорищев.

"Возможности для финансирования мы найдем на выполнение ремонта. От вас через две недели жду дорожную карту по улучшению работы учреждения в принципе", — поставил задачу директору школы глава региона.