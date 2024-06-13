"Ростелеком" обеспечил цифровое сопровождение "Всё cHVACeno Fest" в Самаре

"Ростелеком" организовал каналы связи на площадке экспомедиацентра стадиона "Самара Арена". Созданная телеком-инфраструктура использовалась на мероприятии для профессионалов рынка инженерной сантехники "Всё cHVACeno Fest".
Один канал специалисты компании задействовали для работы организаторов мероприятия, второй — для подключения посетителей к шести точкам Wi-Fi.
Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Телеком-инфраструктуру на стадионе мы создали еще на этапе возведения сооружения в 2018 году. Сейчас не представляет сложности подключить интернет для проведения каких-либо мероприятий. Организаторов "Всё cHVACeno Fest" обеспечили доступом в сеть в течение нескольких часов, связь была качественной, соединение стабильным".
Игорь Данилов, инженер-проектировщик строительной компании "Альтернатива":
"Благодаря устойчивому сигналу беспроводного соединения мне удалось успешно провести онлайн-трансляцию мастер-класса по монтажу системы контроля протечек воды. Коллеги смогли увидеть интересные решения по автоматизации технологических процессов".
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