Туристические возможности Самарской области представлены на всероссийском форуме "Путешествуй!" в Москве

Делегация Самарской области во главе с врио министра туризма региона Артуром Абдрашитовым принимает участие в Российском туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит с 12 по 16 июня в рамках международной выставки "Россия!" в Москве.

Российский туристический форум "Путешествуй!" — это инновационный формат мероприятия, объединяющий Форум, как платформу делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма, и первый в России туристический Фестиваль для аудитории путешественников.

"На открытой площадке совместно с АвтоАЗом представили заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Чернышенко наш национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные" и наш бренд автомобильного туризма Lada Путешествует. Познакомили гостей выставки с лучшими автомобилями для путешествий марки Lada: Niva Travel, Niva Bronto, Vesta SW Cross NG, а также представили большой ассортимент аксессуаров для автотуризма, в том числе автобоксы-палатки", — прокомментировал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Туристический маршрут "Жигулевские выходные" включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары, что позволяет туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку — биосферный резерват, входящий в список ЮНЕСКО, и Жигулевские горы. Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр коллекции живописи Художественного музея Самары, посещение городской усадьбы в Самаре с "погружением" в детство писателя Алексея Толстого, дегустация "Жигулевского", концепты и раритеты АвтоВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер-класс по приготовлению местного торта "Паутинка", колокольный звон с башни Кремля в Сызрани.

Кроме того, заместителю председателя правительства Российской Федерации были презентованы возможности Самарской области для автомобильного и промышленного туризма. Министр туризма Самарской области рассказал об открытии экскурсионной программы АвтоВАЗа.

"В ходе трехчасовой экскурсии гости посещают исторический музей АвтоВАЗа, коллекция которого насчитывает около 20 тыс. экспонатов, в числе которых — раритетные и легендарные автомобили, а также уникальные концепт-кары. На производственной площадке гости знакомятся с ключевыми технологиями АвтоВАЗа. В прессовом производстве, которое является крупнейшим в Европе, можно увидеть линии штамповки кузовных деталей, формирующих облик автомобиля и его будущие характеристики: прочность, надежность и безопасность. В цехе сварки кузовов можно полюбоваться слаженной работой сотен роботов, которые производят автоматическую сварку и с легкостью перемещают узлы кузова. Финальный этап производства автомобилей — сборочный конвейер — позволит проследить процесс изготовления Lada, от кузова до схода с линии. Гости воочию могут увидеть, как производятся бестселлеры российского автомобильного рынка", — рассказал врио министра.

Отметим, что Самарская область стабильно входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга среди регионов России. Правительство Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики. По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек.