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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил ускорить темпы догазификации в Самарской области

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам газификации населенных пунктов Самарской области. Участие в обсуждении приняли руководители министерств, представители надзорных ведомств, директора компаний, главы городов и районов области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона отметил, что Самарская область традиционно считается высоко газифицированным субъектом страны с уровнем газификации 94%. В губернии создано около 27 тыс. км сетей. Природным топливом пользуются жители более чем 1,2 млн квартир и домов, а также 5,5 тыс. коммерческих предприятий. Общий объем потребления газа составляет порядка 13 млрд кубометров.

"Серьезный задел для газификации был сделан преимущественно в начале нулевых, десятых годов. За последние 10-15 лет динамика существенно замедлилась", - считает Вячеслав Федорищев. Он привел ряд цифр, характеризующих ситуацию.

В соответствии с областной целевой программой газификации, утвержденной постановлением правительства, уровень газификации региона еще на 1 января 2007 г. составил 93%. На 1 января 2017 г. в регионе функционировало более 25 тыс. км сетей, а процент газификации составлял всего на один процент больше - 94%.

"О чем нам это говорит? Динамика просела, необходимо ее наращивать, - поставил задачу врио губернатора. - Программа социальной догазификации очень востребована из-за большого количества недогазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах и темпов индивидуального жилищного строительства, которые в Самарской области традиционно высоки. При этом имеет место явная нестыковка в планировании".

Согласно графику действующей региональной программы газификации, потенциал определен всего в 9,5 тыс. домовладений, хотя жителями подано уже более 28 тыс. заявок. "Реальный потенциал тех, кто хотел бы и должен подавать заявку, гораздо выше", - подчеркнул руководитель области.

В ходе совещания предметно обсудили, как обеспечить увеличение динамики догазификации в ближайшее время. "Ко мне поступило много, уже сотни обращений на эту тему. Решения будут системные. Продолжаем работу", - заключил Вячеслав Федорищев.

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