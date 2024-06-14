В Самарской области утвердили награду "За содействие Вооруженным Силам РФ"

В Самарской области утверждена новая награда - почетный знак губернатора "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" I, II и III степеней. Постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев в четверг, 14 июня.

Почетным знаком будут награждаться граждане за помощь и содействие Вооруженным Силам РФ в обеспечении их деятельности, а также за заслуги в оказании гуманитарной помощи военнослужащим.

Награжденным полагается и денежное вознаграждение в сумме от 15 тыс. до 35 тыс. руб., в зависимости от степени почетного знака.