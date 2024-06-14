В Самарской области на проект "Здравоохранение" выделили почти 11 млрд рублей

В 2024 г. на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Здравоохранение" на территории Самарской области выделено 10,77 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, эта сумма превышает фактические расходы прошлого года — в 2023 году на эти цели потрачено 10,47 млрд рублей.

Одно из приоритетных направлений работы — укрепление и модернизация всей региональной системы здравоохранения. В 2019–2023 годах были введены в эксплуатацию 144 медицинских объекта (из них в 2023 г. — 39), в том числе построено семь новых больниц и поликлиник.

Созданы 12 офисов врачей общей практики (ОВОП), 10 врачебных амбулаторий, четыре клинико-диагностические отделения, противотуберкулезное и инфекционное отделение ГБУЗ "Самарская областная клиническая психиатрическая больница" на 24 койки. В сельских районах Самарской области возведены 106 фельдшерско-акушерских пункта.

В начале 2024 г. введена в эксплуатацию и торжественно открыта поликлиника на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе в микрорайоне "Волгарь". Объект реализован в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

К концу года запланирован ввод в эксплуатацию поликлиники в пос. Смышляевка, Волжского района, а также детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы в Промышленном районе Самары.

Кроме того, начато строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе Самары, начато выполнение работ по строительству поликлиники в Кинеле, после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы планируется приступить к строительству поликлиники в с. Подстепки Ставропольского района.

Также в этом году планируется ввод в эксплуатацию двух врачебных амбулаторий в Ставропольском районе в с. Выселки и двух фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств областного бюджета (ФАП Красный Городок Красноярский район, ФАП Шелехметь Волжского района).

К 2025 г. планируется завершить строительство с использованием быстровозводимых модульных конструкций новых зданий медицинских организаций в Самаре: ул. 3-я Просека, 157 (ГБУЗ СО "СГП № 14") и Сызранском районе, пос. Варламово, ул. Жуковского, 2 (ГБУЗ СО "Сызранская ЦБГР").

С 2021 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт на 219 объектах медицинских организаций.

Новые поликлиники, офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты задают на территориях современные стандарты оказания медпомощи в плане её доступности и комфорта для пациентов, подчеркнули в ведомстве.

Техническое обновление

В больницы и поликлиники Самарской области продолжает поступать новая современная медицинская техника. Так, по программе борьбы с онкозаболеваниями в 2023 году в ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" и ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" поставлено 19 единиц оборудования, в 2024 г. запланирована поставка еще 37 единиц.

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Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями оснащаются четыре региональных сосудистых центра и девять первичных сосудистых отделений. В 2023 г. поставлено восемь единиц оборудования, в 2024 г. запланировано еще 46 единиц.

По проекту модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в 2023 г. в регион поставлено 559 единиц медицинского оборудования, в том числе шесть стационарных рентгенологических систем, два маммографа и 21 аппарат УЗИ. В 2024 г. запланировано поставить 700 единиц, в том числе восемь стационарных рентгенологических систем, пять маммографов, восемь флюорографов и 40 аппаратов УЗИ, в 2025 запланировано еще 748 единиц.

В количественном соотношении более 50% закупаемого оборудования производится в России.

Дорога молодым

Молодые врачи сегодня активно переезжают на сельскую местность и в малые города губернии. Для помощи начинающим специалистам, а также молодым семьям, действуют различные программы поддержки. Мероприятия обрели особую актуальность в объявленный в России Год семьи.

Всего за время действия программы "Земский доктор/Земский фельдшер" единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности получили 1438 человек, в том числе 1131 врач и 307 средних медицинских работников.

Министерством непрерывно ведется работа не только по привлечению, но и закреплению медицинских работников в государственной системе здравоохранения. Для этого разработан целый комплекс мер, выделяются средства из областного бюджета. Так, ежегодно около 700 человек поступает на целевое обучение, в том числе по узким специальностям.

Производятся денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся после учебы по наиболее востребованной медицинской специальности в государственные учреждения с обязательством работы в учреждении не менее трех лет (более 4200 молодых специалистов получили выплату за время действия программы).

С 2022 г. эта мера социальной поддержки распространена на медицинских работников, переехавшим в Самарскую область из других регионов и стран, причем независимо от возраста сотрудника и года получения им высшего или среднего медицинского образования — трудоустроилось более 100 иногородних специалистов.

В 2023 г. начал действовать комплекс мер по социальной поддержке врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, а также специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием.

Кроме того, в регионе действуют льготы по ипотеке для медиков, предоставляется служебное жилье и места детских садах и школах, в сельской местности компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг и прочие расходы.

Во время обучения целевым студентам выплачивается специальная стипендия и различные денежные поощрения — компенсация стоимости обучения, выплаты за успеваемость и другие меры.