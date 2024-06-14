В Самарской области на проект "Здравоохранение" выделили почти 11 млрд рублей

В 2024 г. на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Здравоохранение" на территории Самарской области выделено 10,77 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Как уточнили в ведомстве, эта сумма превышает фактические расходы прошлого года — в 2023 году на эти цели потрачено 10,47 млрд рублей.
Одно из приоритетных направлений работы — укрепление и модернизация всей региональной системы здравоохранения. В 2019–2023 годах были введены в эксплуатацию 144 медицинских объекта (из них в 2023 г. — 39), в том числе построено семь новых больниц и поликлиник.
Созданы 12 офисов врачей общей практики (ОВОП), 10 врачебных амбулаторий, четыре клинико-диагностические отделения, противотуберкулезное и инфекционное отделение ГБУЗ "Самарская областная клиническая психиатрическая больница" на 24 койки. В сельских районах Самарской области возведены 106 фельдшерско-акушерских пункта.
В начале 2024 г. введена в эксплуатацию и торжественно открыта поликлиника на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе в микрорайоне "Волгарь". Объект реализован в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".
К концу года запланирован ввод в эксплуатацию поликлиники в пос. Смышляевка, Волжского района, а также детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы в Промышленном районе Самары.
Кроме того, начато строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе Самары, начато выполнение работ по строительству поликлиники в Кинеле, после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы планируется приступить к строительству поликлиники в с. Подстепки Ставропольского района.
Также в этом году планируется ввод в эксплуатацию двух врачебных амбулаторий в Ставропольском районе в с. Выселки и двух фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств областного бюджета (ФАП Красный Городок Красноярский район, ФАП Шелехметь Волжского района).
К 2025 г. планируется завершить строительство с использованием быстровозводимых модульных конструкций новых зданий медицинских организаций в Самаре: ул. 3-я Просека, 157 (ГБУЗ СО "СГП № 14") и Сызранском районе, пос. Варламово, ул. Жуковского, 2 (ГБУЗ СО "Сызранская ЦБГР").
С 2021 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт на 219 объектах медицинских организаций.
Новые поликлиники, офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты задают на территориях современные стандарты оказания медпомощи в плане её доступности и комфорта для пациентов, подчеркнули в ведомстве.
Техническое обновление
В больницы и поликлиники Самарской области продолжает поступать новая современная медицинская техника. Так, по программе борьбы с онкозаболеваниями в 2023 году в ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" и ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" поставлено 19 единиц оборудования, в 2024 г. запланирована поставка еще 37 единиц.
Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями оснащаются четыре региональных сосудистых центра и девять первичных сосудистых отделений. В 2023 г. поставлено восемь единиц оборудования, в 2024 г. запланировано еще 46 единиц.
По проекту модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в 2023 г. в регион поставлено 559 единиц медицинского оборудования, в том числе шесть стационарных рентгенологических систем, два маммографа и 21 аппарат УЗИ. В 2024 г. запланировано поставить 700 единиц, в том числе восемь стационарных рентгенологических систем, пять маммографов, восемь флюорографов и 40 аппаратов УЗИ, в 2025 запланировано еще 748 единиц.
В количественном соотношении более 50% закупаемого оборудования производится в России.
Дорога молодым
Молодые врачи сегодня активно переезжают на сельскую местность и в малые города губернии. Для помощи начинающим специалистам, а также молодым семьям, действуют различные программы поддержки. Мероприятия обрели особую актуальность в объявленный в России Год семьи.
Всего за время действия программы "Земский доктор/Земский фельдшер" единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности получили 1438 человек, в том числе 1131 врач и 307 средних медицинских работников.
Министерством непрерывно ведется работа не только по привлечению, но и закреплению медицинских работников в государственной системе здравоохранения. Для этого разработан целый комплекс мер, выделяются средства из областного бюджета. Так, ежегодно около 700 человек поступает на целевое обучение, в том числе по узким специальностям.
Производятся денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся после учебы по наиболее востребованной медицинской специальности в государственные учреждения с обязательством работы в учреждении не менее трех лет (более 4200 молодых специалистов получили выплату за время действия программы).
С 2022 г. эта мера социальной поддержки распространена на медицинских работников, переехавшим в Самарскую область из других регионов и стран, причем независимо от возраста сотрудника и года получения им высшего или среднего медицинского образования — трудоустроилось более 100 иногородних специалистов.
В 2023 г. начал действовать комплекс мер по социальной поддержке врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, а также специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием.
Кроме того, в регионе действуют льготы по ипотеке для медиков, предоставляется служебное жилье и места детских садах и школах, в сельской местности компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг и прочие расходы.
Во время обучения целевым студентам выплачивается специальная стипендия и различные денежные поощрения — компенсация стоимости обучения, выплаты за успеваемость и другие меры.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас