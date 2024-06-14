Врач ультразвуковой диагностики Самарской школы ультразвука: "Процедура УЗИ при беременности абсолютно безопасна, противопоказаний нет"

В медицинском центре "Самарская школа ультразвука" можно пройти 3D- и 4D-УЗИ при беременности. Такая диагностика позволяет получить объемное изображение в режиме реального времени и дает широкие возможности для обследования беременной. Врач ультразвуковой диагностики первой категории Зоя Архангельская в интервью Волга Ньюс рассказала о том, как проходит процедура УЗИ, на каких сроках она выполняется, а также развеяла миф о вреде УЗИ для беременных.

Фото: предоставлено медцентром "Самарская школа ультразвука"

- Некоторые пациенты до сих пор опасаются, что УЗИ, даже с применением современных технологий, небезопасны. Это правда?

- На самом деле это не так. УЗИ признано одним из самых безопасных методов диагностики. Даже при условии частого проведения оно не способно нанести никакого вреда ни будущей маме, ни плоду. Поэтому трехмерное и четырехмерное УЗИ можно делать на любом сроке беременности, важно лишь обратиться к опытным специалистам, которые обладают необходимым уровнем квалификации и навыками для грамотного проведения процедуры.

- Существуют ли противопоказания для подобной процедуры?

Противопоказаний для проведений 3D и 4D УЗИ нет. Первые дети, которых обследовали на УЗИ до рождения, уже сами стали родителями и тоже доверяют этот способ ведения беременности врачам.

- Во многих клиниках, особенно государственных и муниципальных, запрещено посещать процедуру вместе с мужем и другими родственниками. Как это обстоит в СШУ?

- На исследование можно прийти с супругом или другими членами семьи. Доктор внимательно осмотрит и подробно расскажет родителям все особенности малыша внутри утробы. Вместе с врачом вы сможете пересчитать пальчики на ножках и ручках, а также рассмотреть пол вашего ребенка. Когда женщина приходит вместе с супругом, ей комфортней, спокойней, чем в одиночку. Женщины хотят, чтоб папа посмотрел на будущего малыша, а мы только "за". В каждом кабинете есть большой экран телевизора, на котором будущие родители могут подробно рассмотреть своего малыша.

- Что входит в процедуру УЗИ беременных?

- Доктор проведет исследование маточно-плацентарного кровотока, чтобы узнать о самочувствии плода, оценит количество околоплодных вод, структуру и расположение плаценты. Специалисты нашей клиники уделяют большое внимание состоянию шейки матки во время беременности, так как развитие истмикоцервикальной недостаточности может привести к преждевременным родам. Поэтому у всех пациенток во втором триместре мы проводим контроль шейки матки трансвагинальным доступом с обязательной оценкой состояния внутреннего тела. Контроль проводится в соответствии с рекомендациями международных ассоциаций врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии. Возможно, эти медицинские подробности не все будущие отцы способны воспринять, но вот шанс иметь первые дородовые изображения своих малышей нравится очень многим.

- Что представляет из себя четырехмерное ультразвуковое исследование?

- 4D-технология — это получение объемного изображения в движении в режиме реального времени. Для будущих мам и пап это исследование становится настоящим знакомством с ребенком. Родители могут получить не только объемные фото малыша в утробе, но и посмотреть видео, как двигается кроха. Как правило, запись врачи сохраняют на носитель, диск или флешку, её можно потом посмотреть дома.

- Когда лучше проводить 3D и 4D-УЗИ?

- Чтобы изображение получилось качественным, лучше прийти на УЗИ с 24 по 32 неделю беременности. В это время малыш еще не достиг максимальных размеров, количество околоплодных вод достаточно для построения изображения, удобное положение плода позволяет получить максимально четкую картинку. В этот период малыш хорошо сформирован, лицо имеет четкое изображение.

На более позднем сроке — 32–40 недель плод уже имеет большие размеры, занимает всю полость матки, как правило, лежит затылком к животу, а лицом к спине мамы.

При желании 3D-УЗИ можно сделать на любом сроке беременности, разница будет в размере плода и качестве изображения. Если в первом — начале второго триместра плод можно увидеть целиком, то уже в более позднем сроке изображение выводится частями, например, только личико или только ручка. Бывает так, что сделать качественное изображение, как бы специалисты ни старались, не получается. В этом случае можно повторить попытку через некоторое время или при следующем скрининге.

- Всегда ли получаются фотографии?

- К сожалению, не во всех случаях можно получить красивые фото и видео. Фотографии не получатся, если у будущей мамы есть лишний вес, либо плод в утробе лежит неудобно, например, отвернул личико. Также довольно сложно будет получить четкие фотографии на большом сроке беременности, когда свободного места вокруг малыша практически нет.

- Можно ли на 3D-УЗИ рассмотреть двойню или тройню?

- Да. Но при многоплодной беременности на 3D-УЗИ есть затруднительный момент. Картинки получаются в середине первого триместра и во втором триместре. Качественное изображение двойни можно получить в период с 15 по 20 неделю. Если исследование будет проведено ближе к третьему триместру, то качественного изображения плодов мы не увидим.

- Насколько востребована описанная процедура у будущих родителей?

- Это очень важный момент с эмоциональной точки зрения, уникальная возможность сохранить для истории семьи первые дородовые изображения своих малышей. Но главное — бережное отношение к здоровью будущих мамы и ребенка. Врачи в "Самарской школе ультразвука" всегда готовы в этом помочь.