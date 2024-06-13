Участники СВО могут получить помощь в реабилитационном медицинском центре

На прошлой неделе представители Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" и уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова побывали в реабилитационном центре "Второй шанс" в Тольятти. Здесь можно получить целый комплекс услуг, пройдя курсы реабилитации по полису ОМС.

Учреждение ранее действовало на небольших площадях в Центральном районе, а сейчас оно находится в Автозаводском районе на ул. Жукова, 1, рядом с лесом. Директор центра, руководитель НКО "Ассоциация Инициатива" Зинаида Новик рассказала, что содействие в предоставлении реабилитационному центру площадей пустующего детского сада оказал глава города Николай Ренц. Теперь у учреждения, которое несколько лет подряд входит в число лучших социальных предприятий региона, появилась возможность развиваться и строить дальнейшие планы.

Здесь оказывают квалифицированную помощь людям от 18 лет и старше. Возвращают к нормальной жизни после травм, инсультов. Сюда обращаются с заболеваниями сердца, центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, при необходимости реабилитации после операций и эндопротезирования, а также если требуется восстановление двигательных функций конечностей. Один курс реабилитации рассчитан на две недели. Причем проходить его можно периодически в течение года и дольше, пока не будет достигнут желаемый результат.

Глава фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова сообщила, что в центре окажут квалифицированную помощь участникам СВО, получившим ранения, и членам их семей. Заключен соответствующий договор, поэтому в планах - тесное сотрудничество.

По словам Зинаиды Новик, курсы реабилитации по ОМС ежемесячно здесь проходят около 100 человек, плюс те, кто обращается на коммерческой основе. В штате клиники работают 39 сотрудников.

"Мы воплощаем идею, где некоммерческая и медицинская организации работают в составе единого центра. Наши профессионалы оказывают комплекс услуг, применяя современные методики", - рассказала она.

Принимая пациентов по ОМС, здесь уделяют максимум внимания каждому: прием длится около часа. Зинаида Геннадьевна напомнила, что здание, куда переехал центр, построено в 1972 году и с тех пор не обновлялось. Поэтому первым делом был проведен капремонт, в результате которого привели в порядок 850 квадратных метров, чтобы начать работу и продолжить благоустраивать новые помещения. Сейчас здесь новенькие кабинеты для специалистов, отделение для физиопроцедур и массажа, зал со специальными тренажерами. В перспективе - создание социальной койки, предназначенной для реабилитации человека, перенесшего инсульт и другие тяжелые болезни. В основе всех методик - комплексный подход. В планах - дополнительно закупить новое оборудование, аппаратуру для 3D-диагностики, открыть отделение механотерапии, аквазону.

"Мы используем в работе новейшее оборудование и предлагаем услуги достойного уровня, - отметила Зинаида Новик. - Наша задача - активное взаимодействие с такими структурами, как Минздрав, Минсоц, фонды и благотворители, чтобы наша организация приносила максимальную пользу людям с различными заболеваниями. Есть идея реализовать на базе центра государственно-частный проект, в том числе создав социальный блок - стационар с койками".

Главный врач реабилитационного центра "Второй шанс" Максим Лабодин рассказал, что специалисты клиники применяют самые современные методики. Пациентам предлагают диагностику, услуги психолога, нейропсихолога, логопеда, остеопата, эрготерапевта, иглорефлексотерапию, массаж, PRP-терапию, ЛФК.

"Нам важно достичь результата в запросах человека, убрать парезы, контрактуры, когда нарушена иннервация тканей и отказывается работать рука или нога, восстановить когнитивные способности. Бывает, что человек не может взять ложку, открыть дверь, повернуть ключ. Мы возвращаем двигательные функции, люди с речевыми проблемами начинают говорить. Заново учим ходить и ориентироваться в пространстве. Наша задача - вернуть человека к обычной здоровой жизни. А если это невозможно на 100%, то максимально его адаптировать", - сказал главврач.

Недавно центр заключил договор с тольяттинским домом-интернатом, чтобы помочь его подопечным социализироваться и вернуться к активной жизни.

"Есть люди достаточно молодые, которые хотят проживать самостоятельно, - рассказал Эдуард Михайлов, директор ГБУ СО "Тольяттинский Дом-интернат". - Совместно с реабилитационным центром мы планируем реализовать проект "Истоки", идея которого - помогать в социальной адаптации и в получении новой профессии людям, которые из-за инвалидности лишились возможности работать по специальности. То есть совместить медицинскую и социальную реабилитацию. Это будет новинка для Самарской области и России".

Ольга Гальцова отметила, что этот центр имеет большую социальную значимость: учреждений такого уровня, где можно получать целый комплекс услуг, мало, а потребность в них велика. Большим плюсом она назвала и то, что специалисты оказывают услуги реабилитации на дому. Это очень важно для невыездных пациентов.