Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками АВТОВАЗа

В пятницу, 14 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Тольятти, познакомился с мощностями крупнейшего автопроизводителя в стране АО «АВТОВАЗ». Глава региона оценил работу конвейера и осмотрел линию сборки автомобилей LADA Vesta – флагманской модели.

«Сегодня я первый день работаю в Тольятти, мой первый визит. Хочу познакомиться с людьми, с производственными процессами», – отметил глава региона.



За час с конвейера АВТОВАЗа сходит 43 автомобилей LADA Vesta, а за сутки – 613. В этом году производственный план – всего выпустить более 500 тысяч машин. Идет стабильная, беспрерывная сборка автомобилей – работники завода сейчас работают в две смены. Общая численность сотрудников группы АВТОВАЗ составляет порядка 45 тысяч человек, из них значительная часть трудятся в Тольятти.



Врио губернатора, общаясь с сотрудниками АВТОВАЗа, попросил их по существу рассказать, что нужно улучшить в городе в первую очередь. Работники завода поинтересовались, будет ли пополняться транспортный парк автобусами с кондиционерами. Вячеслав Федорищев подчеркнул: самое пристальное внимание будет уделяться дорожной сети и общественному транспорту. «Мы работаем над бюджетом и уже предусмотрели в поправках несколько миллиардов рублей дополнительно на дороги и несколько миллиардов – на обновление транспорта. Конечно, в первую очередь речь идет о крупных городах: Самаре, Тольятти и Сызрани», – рассказал глава региона.



Еще один вопрос касался сроков завершения строительства набережной в Автозаводском районе Тольятти. Вячеслав Федорищев ответил, что не был еще на ней, но по фото, которые ему показывали коллеги, по отзывам от горожан видит, что там еще есть чем заниматься. «Самое главное сделала за нас природа. Осталось организовать досуг: навесы, места для отдыха пожилых людей, площадки для детей – это все называется урбанистикой. Вот этим мы будем заниматься предметно. Вы знаете свои любимые места, а наша задача – найти ресурсы и привнести в них новое», – отметил врио губернатора.

Вазовцы также попросили Вячеслава Федорищева посодействовать в запуске нового прямого рейса из Подстепок до АВТОВАЗа – в связи с увеличением количества специалистов, которые живут в этом селе. «Если это нужно заводу – для нас это приоритет. Точно сделаем», – пообещал врио губернатора Самарской области.



Еще одна просьба от работников предприятия была связана со строительством новой дороги из села Подстепки в сторону Южного шоссе – для снижения трафика в час пик. Сотрудники завода говорят, что в пробках могут стоять по часу. «Мы, как Правительство региона, вместе с городом поймем узкие места и в трехлетку, максимум в пятилетку берем на себя обязательства ситуацию поправить кардинально», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.



После общения с коллективом, Вячеслав Федорищев совместно с руководством завода обсудил дальнейшие планы по развитию предприятия. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что завод сегодня объединяет 1650 поставщиков автокомпонентов, 315 дилерских центров, 1500 магазинов автозапчастей и ведущий отраслевой банк, склады и хабы – это порядка 600 тысяч работников по всей стране.



АВТОВАЗ активно восстанавливает и наращивает мощности несмотря сложности и вызовы последних двух лет. Это стало возможным благодаря прямой поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства страны, в том числе первого вице-премьера Дениса Мантурова, и области. «Сегодня мы действительно являемся компанией не просто федерального, а мирового уровня, которая, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, сумела в своей работе давать адекватные ответы и вести за собой всю отрасль, давая рынку, давая нашим клиентам новые продукты, уверенно рисуя контуры будущего автомобильной промышленности нашей страны», – подчеркнул Максим Соколов.



Врио губернатора отметил, что АВТОВАЗ известен всей стране и миру. Руководитель области отметил, что сотрудники завода чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Это говорит о том, что АВТОВАЗ достойно преодолевает все трудности. А их, за последние 30 лет было немало. Врио губернатора заверил, что руководство региона будет делать все возможное для устойчивого развития предприятия.

«Знаю про конкретные планы, которые есть по производственным задачам. Они утверждены программой предприятия. Правительство Самарской области в той части, за которую мы отвечаем, в том числе по взаимодействию с федеральным Минпромом, будем поддерживать. Есть программа, в которой мы обязаны вас, ваших поставщиков комплектующих включать в кооперацию, чтобы было устойчивое развитие. Мы можем найти возможность из федерального бюджета, где-то из регионального дополнить и организовать вашу работу так, чтобы людей можно было привлекать на лучшие условия еще больше. И самое главное – обучать», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.



Он поблагодарил команду АВТОВАЗа за поддержку федерального проекта «Передовые инженерные школы», который направлен на подготовку специалистов для высокопроизводительных секторов экономики. «Фокус на самое лучшее образование с учетом опыта, который здесь есть, когда приходят конструкторы, инженеры, и молодым ребятам в практическом смысле объясняют, как выйти на эту работу, как становиться профессионалом, – очень большое дело. Спасибо вам за серьезное финансовое участие. Самое главное – желание двигаться. Это все видно, – добавил врио губернатора. – Правительство Самарской области, как было раньше, так и будет оказывать всемерную поддержку на любом уровне развития вашей кооперации, да и всех предприятий Самарской области, которые ориентируются на развитие».



Здесь же на АВТОВАЗе Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета директоров крупнейших системообразующих предприятий Тольятти. Он подчеркнул, что это лучшая практика, когда люди, ответственные за коллективы, за судьбу города, вместе решают стоящие задачи, проблемы, обозначенные жителями города.



«Правительство региона всегда поддерживало промышленность – так было, есть и будет. А вот как нам сфокусировать усилия – точно по каждому направлению? Это тот момент, на который я бы хотел сегодня в ходе нашего общения сфокусироваться», – сказал врио губернатора, обращаясь к руководителям компаний.



В ходе разговора глава региона поблагодарил руководителей предприятий за активное содействие развитию всех направлений развития, в том числе образования и спорта. Он предложил продолжить шефскую помощь учреждениями социальной сферы.



Руководитель области подчеркнул, что самая главная задача, которую предстоит решить, заключается в том, чтобы отечественная промышленность становилась сильнее. «У нас впереди много совместной работы, но тот фундамент, который здесь десятилетиями складывался, та ответственность, с которой вы подходите к делу, – это тот пример, которым я лично буду руководствоваться, общаясь с вашими коллегами по цеху в Самаре, в Сызрани. Потому что здесь, в Тольятти, действительно лучшая практика», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.



«Мы понимаем, насколько важно сейчас, в переломный момент развития нашей области, консолидироваться для доведения тех решений, которые были приняты Президентом России до наших коллективов – тех, кто живет и работает на нашей земле, в каждом конкретном предприятии. Мы представляем собой единую команду и готовы оказывать вам необходимую поддержку», – отметил Максим Соколов, обращаясь к Вячеславу Федорищеву.