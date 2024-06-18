Волонтерские организации Самарской области получили награды президента России

С 10 по 14 июня в Москве прошло Всероссийское мероприятие "Добро.Конференция", которое объединило более 2 тыс. участников. Самарскую область представляла делегация из 27 представителей регионального добровольческого движения.

В 2024 г. Добро.Конференция была посвящена 10-летию Ассоциации волонтерских центров и проходила на территории выставки "Россия" на ВДНХ.

Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин: "Приветствую вас на Всероссийском мероприятии "Добро.Конференция — 2024" и поздравляю с 10-летием создания Ассоциации волонтерских центров (Добро.pф). Наша страна по праву гордится традициями подвижничества и бескорыстной помощи, имеющим глубокие исторические корни. Отрадно, что и сегодня гуманистические идеи волонтерства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего".

В рамках насыщенной программы Добро.Конференции состоялись образовательные лекции, творческие мастер-классы, сессии с экспертами и лидерами социальной сферы. Наиболее активные организации и учреждения, занимающиеся развитием добровольчества и социальной сферы, были удостоены государственными наградами.

Благодарственные письма президента России получили Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области и АНО "Самарский центр развития добровольчества". Также данным организациям и Самарскому Дому молодежи вручили благодарственные письма Комитета молодежной политики Государственной Думы РФ.

"На протяжении многих лет Самарская область остается одним из ведущих регионов в сфере развития добровольчества. Эта становится возможным благодаря профессиональной работе организаций, занимающихся развитием волонтерства. У нас в регионе более 3 тыс. организаторов, которые системно участвуют в работе с добровольцами: проводят обучение, мероприятия для волонтеров, участвуют в проектах. Однако, самое важное, что добровольчество позволяет людям проявлять свои лучшие качества — делать добрые дела, помогать нуждающимся, а также становиться частью крупных региональных и федеральных событий", — отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области Юлия Рябева.

Также на Добро.Конференции состоялось подписание соглашений об открытии еще двух Добро.Центров в регионе. Теперь такой статус присвоен "Дому молодежных организаций" Красноармейского района и "Дому молодежных организаций" Сергиевского района.

Социальная франшиза "Добро.Центр" создана для развития инфраструктуры добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив, поддержки локальных общественных проектов и социально-ориентированных НКО. В Самарской области уже успешно действуют 17 Добро.Центров.

В 2023 г. Добро.Конференция проходила в Самаре и объединила 4,5 тыс. участников из 88 регионов России.