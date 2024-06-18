16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Представители Вячеслава Федорищева будут принимать обращения жителей в муниципалитетах Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства обозначил принципы работы чиновников Самарская область с 2022 г. удерживает 3 место среди российских регионов по выделяемым Фондом президентских грантов средствам Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу строительства в Самарской области новых школ и межвузовского кампуса Вячеслав Федорищев объявил выговор главе областного минтранса

Власть и политика

Волонтерские организации Самарской области получили награды президента России

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 10 по 14 июня в Москве прошло Всероссийское мероприятие "Добро.Конференция", которое объединило более 2 тыс. участников. Самарскую область представляла делегация из 27 представителей регионального добровольческого движения.

Фото: Ассоциация волонтерских центров

В 2024 г. Добро.Конференция была посвящена 10-летию Ассоциации волонтерских центров и проходила на территории выставки "Россия" на ВДНХ.

Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин: "Приветствую вас на Всероссийском мероприятии "Добро.Конференция — 2024" и поздравляю с 10-летием создания Ассоциации волонтерских центров (Добро.pф). Наша страна по праву гордится традициями подвижничества и бескорыстной помощи, имеющим глубокие исторические корни. Отрадно, что и сегодня гуманистические идеи волонтерства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего".

В рамках насыщенной программы Добро.Конференции состоялись образовательные лекции, творческие мастер-классы, сессии с экспертами и лидерами социальной сферы. Наиболее активные организации и учреждения, занимающиеся развитием добровольчества и социальной сферы, были удостоены государственными наградами.

Благодарственные письма президента России получили Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области и АНО "Самарский центр развития добровольчества". Также данным организациям и Самарскому Дому молодежи вручили благодарственные письма Комитета молодежной политики Государственной Думы РФ.

"На протяжении многих лет Самарская область остается одним из ведущих регионов в сфере развития добровольчества. Эта становится возможным благодаря профессиональной работе организаций, занимающихся развитием волонтерства. У нас в регионе более 3 тыс. организаторов, которые системно участвуют в работе с добровольцами: проводят обучение, мероприятия для волонтеров, участвуют в проектах. Однако, самое важное, что добровольчество позволяет людям проявлять свои лучшие качества — делать добрые дела, помогать нуждающимся, а также становиться частью крупных региональных и федеральных событий", — отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области Юлия Рябева.

Также на Добро.Конференции состоялось подписание соглашений об открытии еще двух Добро.Центров в регионе. Теперь такой статус присвоен "Дому молодежных организаций" Красноармейского района и "Дому молодежных организаций" Сергиевского района.

Социальная франшиза "Добро.Центр" создана для развития инфраструктуры добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив, поддержки локальных общественных проектов и социально-ориентированных НКО. В Самарской области уже успешно действуют 17 Добро.Центров.

В 2023 г. Добро.Конференция проходила в Самаре и объединила 4,5 тыс. участников из 88 регионов России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30