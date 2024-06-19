В Самаре ул. Банную отремонтируют к концу осени

На странице в соцсети и.о. губернатора Самарской области Владислава Федорищева местные жители пожаловались на состояние дорог на Мехзаводе и, в частности, на состояние ул. Банной.

Представители департамента ГХиЭ г.о. Самара ответили, что данная улица включена в план ремонта. До конца октября 2024 г. дорога будет приведена в нормативное состояние.

Финансирование обустройства пешеходных зон на этом участке улице власти рассмотрят уже в следующем году.