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Общество

В Самаре ул. Банную отремонтируют к концу осени

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На странице в соцсети и.о. губернатора Самарской области Владислава Федорищева местные жители пожаловались на состояние дорог на Мехзаводе и, в частности, на состояние ул. Банной.

Представители департамента ГХиЭ г.о. Самара ответили, что данная улица включена в план ремонта. До конца октября 2024 г. дорога будет приведена в нормативное состояние. 

Финансирование обустройства пешеходных зон на этом участке улице власти рассмотрят уже в следующем году. 

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