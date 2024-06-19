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Вячеслав Федорищев на заседании Бюро Союза машиностроителей России обозначил предложения по развитию предприятий ОПК

МОСКВА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей командировки в Москву принял участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Его провели глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза, глава Лиги Владимир Гутенев. В обсуждении вопросов повышения эффективности деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) участие также принимали полпред президента в СФО Анатолий Серышев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, представители министерств, ведомств и организаций.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

В своем выступлении глава СоюзМаш подчеркнул, что вопросам развития оборонно-промышленного комплекса уделяется большое внимание со стороны Президента России Владимира Путина. "Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", — заявил Сергей Чемезов.

Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наряду с выполнением гособоронзаказа (ГОЗ) создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. По словам председателя Союза, проблемными вопросами для оборонщиков являются нехватка кадров и низкая рентабельность ряда предприятий.

Первый вице-президент доложил о работе экспертных площадок при Комитете ГД по промышленности и торговле, основная задача которых сейчас состоит не только в трансформации законодательного поля, но и в обязательном правоприменении предложенных изменений. "Механизмы формирования гособоронзаказа не дают производителям мотивацию к снижению издержек при производстве серийной продукции в рамках долгосрочных контрактов. Дополнительная прибыль могла бы идти на повышение зарплат, модернизацию производств, создание инновационных продуктов", — считает Владимир Гутенев.

Первый вице-президент отметил, что на имя заместителя Руководителя Администрации Президента Максима Орешкина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина был подготовлен пул документов с предложениями по трансформации нормативно-правового поля. В первую очередь, они направленны на установление укрупненного состава затрат, относимых на себестоимость продукции по ГОЗ; упрощение процедуры получения предприятиями господдержки на выполнение научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; установление повышенной рентабельности госконтрактов для организаций, формирующих опережающий научно-технический задел в обеспечении развития вооружения, военной и специальной техники и решение других вопросов в интересах ОПК.

В Самарской области работают десятки предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Каждое из них играет важную роль в создании высокотехнологичных изделий. А это в свою очередь позволяет обеспечивать решение одной из ключевых задач, поставленных главой государства, — достижение технологического суверенитета страны.

Важно отметить, что предприятия ОПК на сегодняшний день работают над развитием не только оборонной, но и гражданской продукции, в том числе в тесной связке с университетами. Вместе с тем, есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания. Врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем выступлении обратил внимание на необходимость заключения долгосрочных контрактов, создания единых счетов.

Также глава региона предложил в холдингах и крупных промышленных предприятий в рамках диверсификации создавать аналитические центры, которые бы анализировали, к примеру, когда и как проводить модернизацию оборудования. Это позволило бы прогнозировать плановую замену производственного оборудования и уже сейчас размещать заказы на изготовление нужных станков. Еще одна инициатива — кооперация небольших предприятий, из-за которых в случае непредвиденных ситуаций готовое большое изделие рискует быть не сдано в срок.

Сейчас на предприятиях ОПК во всех регионах ощущается нехватка кадров. В Самарской области значительная часть усилий сосредоточена и на этом направлении. "Мы выступили с инициативой и уже предусмотрели в бюджете региона 500 млн рублей на две масштабные региональные программы. Первая называется "Доктор наук", которая позволит с пятого класса отслеживать весь путь молодого человека, который хочет заниматься наукой, создать необходиму инфраструктуру для этого. Она позволит сопроводить мотивацией, в том числе финансовой, поощрять тех, кто достиг этого звания — это будет единоразовая премия от региона, — рассказал Вячеслав Федорищев. — Вторая масштабная целенаправленная программа будет называться "Инженер будущего". Она будет включать федеральные программы Министерства науки и высшего образования и наши региональные усилия, совместные с предприятиями. Приняли решение о создании сначала департамента, а затем последовательно министерства науки и высшего образования в Самарской области".

Кроме того, уже сейчас предприятия активно взаимодействуют с Передовыми инженерными школами. В Самарской области сразу три вуза являются участниками этого федерального проекта: Самарский университет имени С. П. Королева, технический университет и Тольяттинский госуниверситет. "Мы будем еще готовить заявки, просить дополнительной поддержки", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона также поднял вопрос о льготной ипотеке для работников предприятий ОПК. Напомним, его задавали Вячеславу Федорищеву сотрудники Авиакора во время личной встречи на производственной площадке.

Также, на площадке Союза врио губернатора Самарской области провел встречи с Министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Отдельная встреча состоялась с руководителем корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. "Договорились о конкретных шагах поддержки самарской промышленности", — отметил Вячеслав Федорищев.

В рамках рабочей командировки в Москву глава региона провел встречу с первым заместителем Министра культуры России Сергеем Обрывалиным, в ходе которой была достигнута договоренность о включении объектов Самарской области в новый формирующийся национальный проект. "Впереди много работы — предварительно все заявки поддержаны, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Готовим визит в регион Министра Ольги Борисовны Любимовой, он состоится совсем скоро".

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Последние комментарии

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