Соавторами всероссийского форума "iВолга" станут дети со всей России

Окружной форум премии "Время молодых" 2023 года "iВолга" платформы Росмолодежь.События в новом сезоне обрел статус всероссийского и объединился с Движением Первых — крупнейшим сообществом детей и молодежи в стране. Еще одним нововведением стало создание Детской Дирекции. Теперь юные граждане страны станут не только участниками, но и соорганизаторами "iВолги".

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в Самарской области с 24 июля по 1 августа. Его участниками станут 2 тыс. человек со всей России. Среди них 900 участников от 14 до 17 лет, часть из которых войдет в состав организаторов форума — Детскую Дирекцию.

"iВолга" — пространство для реализации и самоопределения для молодых людей, которые меняют мир. Форум дает возможность талантливым ребятам проявить себя. Например, в 2023 г. во время смены "Поколение Первых" участники создавали театральную постановку, исполняли гимн России на главной форумной площадке в составе Хора Первых и на один день становились сотрудниками форума на дне самоуправления. Так, активистка Движения Первых из Волжского района Кристина Богомолова, в прошлом году на сутки стала директором "iВолги".

"Стать на один день директором форума — волнительно и ответственно! Утром помогала координировать ребят, которые участвовали в дне самоуправления: проверяла, чтобы у служб и смен все было по плану, связывала "стажеров" с их новыми руководителями. Вечером мы вместе с директором форума Кристиной Юрьевной поприветствовали участников форума с главной сцены и наградили победителей. Это невероятно замотивировало меня двигаться дальше!" — рассказывает девушка.

Кристина уверена, что такой опыт поможет юным участникам улучшить навыки организатора, а затем применить их в своем регионе или в будущем вернуться на "iВолгу" в новом качестве. Например, в 2024 г. девушка стала частью команды культурно-досуговой службы форума и вернется на площадку уже в статусе сотрудника организационной группы.

"Юный помощник появится в каждой службе форума. Ребята будут помогать с ведением социальных сетей "iВолги" в составе пресс-службы, координировать и курировать участников вместе со службой заботы, помогать организовывать образовательную и внеучебную программы форума, — говорит директор форума Кристина Гнатюк, — для детей это отличная возможность прикоснуться к процессу организации мероприятия, проявить себя и увидеть, как создается "iВолга" изнутри.

В 2024 г. ключевая тема события созвучна с объявленным в России президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи: "На iВолгу всей семьей". Участников ждет насыщенная, образовательная, полезная, атмосферная, спортивная программы. 11 смен форума будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также на развитие ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем — в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Стать участником "iВолги" можно из любой точки страны. Форум традиционно пройдет в двух форматах: очно на Мастрюковской поляне и онлайн — на сайте ivolgaforum.ru. Кроме того, форум впервые "выйдет в город" — с 24 июля по 31 июля на набережной города Самары будет работать шатер "iВолги", гостем которого сможет стать любой желающий.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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