"Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Разработать законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам президент поручил партии вместе с правительством на ПМЭФ. Законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе.
"Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело — нашу Победу. Являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений", — сказал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
По данным Росстат, в Самарской области проживает более 1 млн пенсионеров (1 001 416 человек). Это означает, что каждый третий житель области вышел на заслуженный отдых.
Большинство пенсионеров — получатели пенсии по старости, таких в области 845 635 человека. Продолжают трудиться 217 583 пенсионеров. Именно их и коснётся новый законопроект.
Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.
Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил "Единой России" вместе с Правительством подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам и принять его в весеннюю сессию.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!