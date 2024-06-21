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Партии Власть и политика

"Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработать законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам президент поручил партии вместе с правительством на ПМЭФ. Законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе.

"Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело — нашу Победу. Являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений", — сказал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

По данным Росстат, в Самарской области проживает более 1 млн пенсионеров (1 001 416 человек). Это означает, что каждый третий житель области вышел на заслуженный отдых.

Большинство пенсионеров — получатели пенсии по старости, таких в области 845 635 человека. Продолжают трудиться 217 583 пенсионеров. Именно их и коснётся новый законопроект.

Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил "Единой России" вместе с Правительством подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам и принять его в весеннюю сессию.

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