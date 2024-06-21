Стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы "Профессионалитет"

В Самарской области более 25 колледжей и техникумов в 2024 г. готовы принять учащихся по программе "Профессионалитет". Для этого за счет региональных средств выделено более 2,5 тыс. бюджетных мест.

В рамках образовательной программы "Профессионалитет" студенты смогут пройти программы обучения, разработанные вместе с ведущими предприятиями регионов, освоить востребованные специальности, приобрести опыт работы на производстве, а также получить помощь в трудоустройстве на ведущие предприятия региона. Программа создана для выпускников 9-11 классов.

Всего по стране более 1000 организаций профессионального образования примут учащихся по программе "Профессионалитет". "Проект масштабируется: к 2026 году к нему присоединятся все регионы страны, а к 2030 году "Профессионалитет" охватит 100% колледжей", — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Программа "Профессионалитет" направлена на то, чтобы обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в регионах. Инициатива соответствует задачам нацпроектов "Образование" и "Производительность труда".

В рамках проекта обучающиеся с первого курса проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, трудоустройство выпускников достигает 80%.

"В 2024 году в Самарской области прием абитуриентов будет осуществляться в образовательно-производственные центры (кластеры) по отраслям "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт" и "Строительство". Также стартовал прием в образовательные кластеры среднего профессионального образования "ПРОдетство/знание/движение" по отрасли "Педагогика", "Управление и Право",

"Правоохранительная сфера и управление", — рассказала руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Кристина Кузьмина.

Приемная кампания по проекту "Профессионалитет" продлится до 15 августа.