Стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы "Профессионалитет"

В Самарской области более 25 колледжей и техникумов в 2024 г. готовы принять учащихся по программе "Профессионалитет". Для этого за счет региональных средств выделено более 2,5 тыс. бюджетных мест.
В рамках образовательной программы "Профессионалитет" студенты смогут пройти программы обучения, разработанные вместе с ведущими предприятиями регионов, освоить востребованные специальности, приобрести опыт работы на производстве, а также получить помощь в трудоустройстве на ведущие предприятия региона. Программа создана для выпускников 9-11 классов.
Всего по стране более 1000 организаций профессионального образования примут учащихся по программе "Профессионалитет". "Проект масштабируется: к 2026 году к нему присоединятся все регионы страны, а к 2030 году "Профессионалитет" охватит 100% колледжей", — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Программа "Профессионалитет" направлена на то, чтобы обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в регионах. Инициатива соответствует задачам нацпроектов "Образование" и "Производительность труда".
В рамках проекта обучающиеся с первого курса проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, трудоустройство выпускников достигает 80%.
"В 2024 году в Самарской области прием абитуриентов будет осуществляться в образовательно-производственные центры (кластеры) по отраслям "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт" и "Строительство". Также стартовал прием в образовательные кластеры среднего профессионального образования "ПРОдетство/знание/движение" по отрасли "Педагогика", "Управление и Право",
"Правоохранительная сфера и управление", — рассказала руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Кристина Кузьмина.
Приемная кампания по проекту "Профессионалитет" продлится до 15 августа.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.